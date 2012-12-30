تبعیت از ولایت تنها راه رسیدن به مقصود است/ 15 دی روز ماندگار ابرکوه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام تقی فتاحی، صبح یکشنبه در جمع اعضای این ستاد اظهار داشت: در هر زمان نمایندگانی به عنوان حجت خدا بر روی زمین حضور دارند و اگر عده ای گرد ولی فقیه زمان پروانه وار می چرخند و از اوامر وی اطاعت می کنند، برای رسیدن به هدف والای خود در قرب به حق و رسیدن به مقصود هستند.

وی با اشاره به 15 دیماه سالروز ورود رهبری به ابرکوه افزود: چه افتخاری بالاتر از این است که مردم این شهر یکبار میزبان امام معصوم و یک بار نیز میزبان ولی فقیه زمان بوده اند.

فتاحی گفت: رهبر انقلاب بنا به فرمایشات خود به میل شخصی به شهرستان ابرکوه سفر کردند و نباید گذاشت که خاطره حضور ایشان در این شهرستان ولایتمدار به فراموشی سپرده شود.

امام جمعه موقت ابرکوه گفت: شایسته است که اگر چه بسیار هم با تأخیر هم انجام می شود، خاطرات آن روز جمع آوری و در قالب کتابی ماندگار به یادگار برجای بماند.

وی عنوان کرد: دستاوردهای مهم سفر رهبری به این شهرستان را باید فارغ از مسائل مادی جستجو کرد زیرا دستاوردهای مادی چنین سفرهایی حتی در صورتی که سفر به مرکز استان هم انجام شود، مردم همه شهرستانها را شامل می شود.

فتاحی گفت: باید برای حفظ این دستاوردها که مهمترین آن دمیده شدن روح ولایت در تمامی ارکان زندگی است، تلاش کرد.

فتاحی در مورد فتنه 88 نیز گفت: باید دقت کرد که با تدارکات انجام شده توسط فتنه گران داخلی و خارجی، فتنه بزرگی از کشور دفع شده است و توجه و درس گیری از این ماجرا چون گذشته خواهد توانست ایران را در مقابل تهاجم بدخواهان حفظ کند.