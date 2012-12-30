به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ ناظری صبح یکشنبه در جلسه گردهمایی شوراهای اسلامی و دهیاران، اظهار داشت: دهیاری ‌ها باید با برنامه‌ ریزی دقیق و اجرای مناسب، کارهای عمرانی و توسعه‌ ای هر روستا، فاصله عقب افتادگی و محرومیت خود را با سایر نقاط کشور به حداقل برسانند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات ساختاری دهیاری ‌ها و شرکت ‌های تعاونی آنها امری ضروری است، گفت: دهیاران متولیان اصلی هر روستا هستند که باید در راستای رفع مشکلات مردم همان روستا گام بردارند و شرایط نسبی را در همه زمینه‌ ها برای زندگی ساکنان منطقه فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه تهیه سند توسعه منطقه روستایی امری ضروری است، افزود: دهیاران باید برای توسعه روستا و منطقه خود، برنامه‌ مدون و کارشناسی شده ‌ای را تهیه و در مرحله اجرا نیز به طور دقیق عمل کنند.

فرماندار زابل بیان داشت: درآمدزایی، وصول عوارض، صدور پروانه ساختمانی، پیگیری طرح ‌های روستایی و اجرای برنامه‌ های فرهنگی و اجتماعی از مهمترین وظایف دهیاری ‌ها است که باید به طور جدی پیگیری و نظارت شود.