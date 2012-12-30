  1. عناوین کل
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

اختصاصی مهر/

"شریفی" سرپرست میراث فرهنگی البرز شد

"شریفی" سرپرست میراث فرهنگی البرز شد

کرج - خبرگزاری مهر: با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور، مرتضی شریفی مدیرکل دفاتر خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی با حفظ عنوان، سرپرست میراث فرهنگی البرز معرفی شد.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا پوینده که از دی ماه سال 89 اولین مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی البرز بود، جای خود را به مرتضی شریفی از مدیران کل حوزه گردشگری سازمان میراث فرهنگی داد.

به این ترتیب با  حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی البرز از این پس مرتضی شریفی اداره اداره کل گردشگری البرز را بر عهده خواهد داشت.

پوینده در طول دوران حضور خود در استان نوپای البرز منشا خدمات بسیاری در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی بود که امید می رود مدیر جدید نیز که از افراد با سابقه در این حوزه است بتواند پاسدار خوبی برای میراث فرهنگی این استان با پیشینه فرهنگی و تاریخی کهن باشد.

کد مطلب 1779406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید