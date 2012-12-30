"شریفی" سرپرست میراث فرهنگی البرز شد

به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا پوینده که از دی ماه سال 89 اولین مدیرکل گردشگری و میراث فرهنگی البرز بود، جای خود را به مرتضی شریفی از مدیران کل حوزه گردشگری سازمان میراث فرهنگی داد.

به این ترتیب با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی البرز از این پس مرتضی شریفی اداره اداره کل گردشگری البرز را بر عهده خواهد داشت.

پوینده در طول دوران حضور خود در استان نوپای البرز منشا خدمات بسیاری در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی بود که امید می رود مدیر جدید نیز که از افراد با سابقه در این حوزه است بتواند پاسدار خوبی برای میراث فرهنگی این استان با پیشینه فرهنگی و تاریخی کهن باشد.