به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: رشته مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی اکسزهای نوری با توجه به نیاز شرکت ارتباطات زیر ساخت در منطقه هفتم مخابراتی کشور و با هماهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران - شیراز و با انجام پروژه نصب و راه اندازی مرکز OMC سیستم های اکسز نوری تهیه و طراحی شده است.

وی گفت: از جمله قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان این دوره می توان به بهینه سازی، نگهداری و ارتقاء اکسزهای نوری، طراحی و مدیریت نصب و راه اندازی، نظارت، آزمایش و تحویل سیستم های اکسزنوری، مدیریت جامع و تمرکز یافته روی سیستم های اکسز نوری از طریق راه اندازی مراکز OMC اشاره کرد.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با توجه به توانمندیهای فوق، فارغ التحصیلان این دوره می توانند مشاغلی چون کارشناس ارشد مدیریت بهینه سازی و ارتقاء اکسزهای نوری، کارشناس ارشد طراحی اکسزهای نوری، کارشناس ارشد نگهداری اکسزهای نوری، کارشناس ارشد مدیریت نظارت برنصب و آزمایش و تحویل اکسزهای نوری را احراز کنند.

برزویی اظهار داشت: برخی از دروس تخصصی این دوره شامل فیبرنوری، سیستم های انتقال نوری، سیستم های اکسزنوری و شبکه های Wireless، کاربرد فناوری FTTX و شبکه مخابرات داده است که در کنار سایر دروس به همراه 18 واحد پروژه، دستیابی به توانمندی های اشاره شده در حوزه فناوری را فراهم می کند.

