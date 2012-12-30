به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: رشته مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی اکسزهای نوری با توجه به نیاز شرکت ارتباطات زیر ساخت در منطقه هفتم مخابراتی کشور و با هماهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران - شیراز و با انجام پروژه نصب و راه اندازی مرکز OMC سیستم های اکسز نوری تهیه و طراحی شده است.
وی گفت: از جمله قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان این دوره می توان به بهینه سازی، نگهداری و ارتقاء اکسزهای نوری، طراحی و مدیریت نصب و راه اندازی، نظارت، آزمایش و تحویل سیستم های اکسزنوری، مدیریت جامع و تمرکز یافته روی سیستم های اکسز نوری از طریق راه اندازی مراکز OMC اشاره کرد.
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