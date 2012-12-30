به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی صبح یکشنبه در نشست مطبوعاتی با بیان این مطلب به سالروز 9 دی اشاره کرد و گفت: در حادثه 9 دی قرار بود عده ای نفاق در جامعه ایجاد کنند که با هوشیاری مقام معظم رهبری تمامی این فتنه ها خنثی شد. ضمن آنکه نقش جوانان و نوجوانان را در این روز نمی توان نادیده گرفت و حرکت آنها به ما ثابت کرد که همچنان راه شهدا و آرمان های امام(ره) ادامه دارد.

وی افزود: اتحادیه انجمنهای اسلامی نیز در راستای فعالیتهای خود در صدد برگزاری جشنواره انجمن اسلامی برتر بر آمد.

علامتی با بیان اینکه این جنشنواره در قالب نشاط تشکیلاتی برگزار می شود، تصریح کرد: تقویت جایگاه انجمنهای اسلامی مدارس، شناسایی الگوهای مطلوب از فعالیتهای تربیتی و تشکیلاتی و معرفی این الگوها به تمامی سطوح، دستیابی به تحقیق مناسب از عملکرد تشکل در تمامی سطوح، شناسایی ظرفیت فارغ التحصیلان مدارس و ایجاد فضای بانشاط تربیتی و تشکیلاتی از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

به گفته دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان این جشنواره از سه کمیته ارتباطات و داوری، ارزیابی و محتوا و محصولات تشکیل شده است که هر سه آنها ذیل شورای سیاستگذاری مرکزی فعالیت خود را ادامه می دهد.

وی زمان برگزاری جشنواره را از اول بهمن ماه تا پایان اردیبهشت ماه عنوان کرد و گفت: جشنواره قرار است در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار شود که ارزیابی شهرستانی نیمه اول خرداد 92، ارزیابی استانی نیمه دوم خرداد 92 انجام می شود و جشنواره ملی نهایتا در تیر ماه 92 برگزار خواهد شد.

علامتی با اشاره به بخش جنبی جشنواره اظهار داشت: در این بخش تقدیر از مربیان برتر تشکیلاتی، مدیران و مربیان پرورشی و خانواده های انجمن اسلامی برتر انجام می شود.

وی ادامه داد: ساختار مدیریتی انسجام فرهنگی و تربیتی ارتقای علمی ارتباطات و تعاملات و فعالیت های جریان‌ساز از جمله محورهای برگزاری جشنواره است. ضمن آنکه موضوعات جشنواره درباره سبک زندگی اسلامی، دهه فجر و اقتصاد مقاومتی است.

دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در ادامه این نشست با بیان اینکه این اتحادیه از قدیمی‌ترین تشکلهای دانش آموزی است، افزود: از سال آینده دفاتر انجمنهای اسلامی علاوه بر مقطع دبیرستان در مقطع راهنمایی نیز تشکیل خواهد شد.

علامتی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره علت توسعه تشکل اتحادیه دانش آموزی به مقاطع راهنمایی توضیح داد: در سال های گذشته به صورت پایلوت این تشکلها در دو مدرسه راهنمایی ایجاد شد که با توجه به نتایج خوب آن در صدد برآمدیم تا فعالیت‌هایمان را در مقطع راهنمایی نیز توسعه دهیم، ضمن آنکه سند تحول بنیادین در قالب نظام 6، 3، 3 در حال اجرا است و در راستای این سند تصمیم گرفته شد تا فعالیت های تشکل ها به مقاطع راهنمایی نیز توسعه یابد.

وی همچنین درخواست اولیاء برای فعالیت این تشکلها را از دیگر دلایل توسعه آن در مدارس راهنمایی عنوان کرد و گفت: سال آینده به صورت منطقه ای دفاتر تشکل در مدارس راهنمایی ایجاد شده و از سال‌های پس از آن به صورت سراسری خواهد بود.

دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در توضیحات بیشتر گفت: در مقطع متوسطه با توجه به دغدغه دانش آموزان برای ورود به کنکور بیشتر فعالیتهای ما در حوزه ارتقای سطح علمی و آماده کردن دانش آموزان به کنکور است. این در حالی است که براساس نقشه کلان تربیتی باید این تشکل ها از مقطع راهنمایی با توجه به شرایط سنی دانش آموز در مدارس ایجاد شود.

در ادامه امین رضا لطفعلی زاده معاون برنامه سازی و توسعه شبکه اتحادیه انجمنهای اسلامی توضیح داد: یکی از دلایل ایجاد این انجمن ها در مقطع راهنمایی آن استکه دانش آموزان با توجه به شرایط سنی در مقطع راهنمایی مربی پذیر بوده و در دبیرستان مربی گریز. لذا براساس سیر تربیتی که اتحادیه پیش‌بینی کرده است تصمیم بر آن شد و در مقطع راهنمایی نیز اتحادیه انجمنهای اسلامی برای دانش آموزان شکل گیرد.

وی ادامه داد: اتحادیه درصدد است بجای استفاده از مربی و مدیر از خود دانش آموزان در مباحث تربیتی استفاده کند چراکه ضریب نفوذی بیشتری روی همسالان خود دارد.

لطفعلی زاده درباره اینکه هم اکنون معضلات و آسیبهای اجتماعی همچون بزهکاری در مدارس وجود دارد و این اتحادیه چه نقشی می تواند داشته باشد، گفت: اتحادیه منظومه فکری و تربیتی دانش آموزان را استخراج کرده و سپس اقدام به پرورش استعدادها می کند تا آنها پس از حضور در مدرسه هدایت فکری و تربیتی دانش آموزان را انجام دهد.

در پایان این نشست حامد علامتی از راه اندازی پرتال اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان همزمان با آغاز دهه فجر با نشانی اینترنتی www.ayandehsazan.irخبر داد و گفت: دانش آموزان می‌توانند برای پاسخ به شبهات فکری و مشاوره تحصیلی با سامانه ملی 025171149 تماس بگیرند.