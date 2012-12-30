20 کشته در مسیر زائران از کویته پاکستان به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، یک مقام ارشد دولتی اعلام کرد که این زائران شیعه در یک بمب گذاری در بلوچستان در جنوب غربی پاکستان کشته شدند.

توفیل بلوچ، معاون کمیسر منطقه مستونگ، مکانی که حادثه در آنجا رخ داده، در این زمینه گفت: افراد مسلح با حمله به سه اتوبوس زائران شیعه پاکستانی در منطقه درینگار که به سوی ایران در حال حرکت بودند با یک ماشین به آنها حمله کرده و بیست نفر از آنها را به شهات رساندند.

بلوچ افزود: یکی از اتوبوس ها در این حمله تخریب شد و دو اتوبوس دیگر آسیب دیدند.

وی گفت که زائران از ولایت های پنجاب و خیبر پکتونخوا هستند.

به گفته کمیسر یاد شده مقام های امنیتی یک تایمر انفجاری را در صحنه پیدا کرده اند که نشان می دهد انفجار کنترل از راه دور بوده است.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است.

در خبری دیگر در همین رابطه به نقل از رویترز، شاهدان عینی می گویند که این انفجار در 60 کیلومتری کویته و زمانی رخ داده که اتومبیلی درحال سبقت از این اتوبوس‌ها بوده است.

رویترز همچنین به نقل از مقام های پاکستانی از مجروح شدن 24 نفر در این انفجار خبر داده است.

اکبر دورانی وزیر امنیت بلوچستان اعلام کرده که تیم امداد در تلاش برای کمک رسانی به قربانیان و جمع کردن اسباب و اثانیه همراه آنهاست.

دورانی در عین حال از احتمال افزایش تلفات نیز خبر داده است.