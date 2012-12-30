باهمخوانی کتاب "شرح اسم" در کتابخانه های عمومی یزد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حرکت فرهنگی که از اواسط آذرماه سال جاری در اداره کل کتابخانههای عمومی یزد آغاز شده است، کتاب شرح اسم تألیف "هدایت الله بهبودی" به صورت دسته جمعی مطالعه و بررسی می شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در حاشیه برگزاری بیستمین جلسه باهمخوانی این کتاب گفت: یکی از راههای ترویج فرهنگ مطالعه، تشکیل جلسات کتابخوانی به صورت دسته جمعی است و در این راستا کارکنان اداره کل کتابخانههای استان یزد به صورت روزانه، ساعتی را برای باهمخوانی کتاب "شرح اسم" صرف می کنند.
محمدحسین پارساییان، باهمخوانی این کتاب در استان یزد را حرکتی منحصر بفرد دانست و افزود: از خصوصیات بارز کتاب "شرح اسم" این است که بخش اعظم آن به اسناد ساواک از دوران مبارزات رهبر معظم انقلاب مربوط میشود و مصداق بارز "خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران" است.
وی ادامه داد: لذت خواندن این کتاب که به حق از کتابهای موفق در زمینه تاریخ انقلاب اسلامی است، در وصف نمی گنجد.
پارساییان عنوان کرد: در طول مدت کوتاهی که از باهمخوانی شرح اسم میگذرد، احساس میشود روح لطیف خاطرات انقلاب اسلامی به خصوص تلاشهای خالصانه مقام معظم رهبری، در وجود همه شرکتکنندگان در این محفل ادبی، دمیده شده است.
کتاب ارزشمند "شرح اسم" روایتی تاریخی ادبی از زندگی حضرت آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1318 همزمان با تولد ایشان تا سال 1357 است که "هدایت الله بهبودی" آن را به رشته تحریر درآورده است.
نظر شما