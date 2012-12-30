علی اصغر هادیزاده رئیس کمیته ایثارگران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورزش پهلوانی و زورخانه ای، در حکم هادیزاده آمده است:



با عنایت به تعهد، تجربه و سوابق ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم از تاریخ نهم دی ماه سال 1391 به عنوان رئیس کمیته ایثارگران این فدراسیون منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند منان در راستای پیشبرد و احیای ورزش کشتی پهلوانی، باستانی و زورخانه ای همواره موفق و موید باشید .



علی اصغز هادیزاده متولد 1336 از محلات با مدرک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی است. وی که جانباز 45 درصد است در ورزش نیز 12 مدال قهرمانی کشور جانبازان ومعلولان، مدال برنز مسابقات پارالمپیک (سئول - 1988) و مدال طلای مسابقات جهانی (انگلیس - 1990) را کسب کرده است.

رضا رضوان 'نماینده فدراسیون در صندوق حمایت از قهرمانان' شد

از سوی محمد رضا طالقانی، سرپرست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور، رضا رضوان (کارشناس و معلم پیشکسوت ورزش) به عنوان نماینده فدراسیون در صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور منصوب شد .



در حکم رضا رضوان آمده است:

همانگونه که مستحضرید توسعه و گسترش ورزش ارزشی کشتی پهلوانی و ورزش باستانی از تاکیدات و دستورات رهبر فرزانه انقلاب است. بدین وسیله جنابعالی به عنوان نماینده این فدراسیون در کمیته ملی المپیک، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور منصوب می‌شوید. امید است در سایه الطاف بیکران الهی در گسترش و تعمیم این ورزش ملی و سنتی موفق بوده و موجبات اشاعه و ترویج منش‌های پهلوانی را در جوانان برومند این سرزمین فراهم آورید .



بازاریابی و جذب اسپانسر در مسابقات داخلی و خارجی وبرنامه ریزی جهت ملاقات با پیشکسوتان و کهنه سواران از دیگر وظایفی است که توسط طالقانی به رضوان محول شده است.