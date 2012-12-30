به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عراقی زاده اظهار داشت: در دیداری حساس که تعیین کننده جایگاه تیم ها در صدر جدول بود متاسفانه کمیته داوران از داوران مبتدی استفاده کرد تا نتیجه دیدار فرش آرای مشهد و گیتی پسند به گونه ای دیگر رقم بخورد.

وی افزود:در نیمه اول این مسابقه و در حالیکه تیم گیتی پسند با یک گل از میزبان خود پیش بود، داور اول این دیدار با اشتباهات فراوان موجب شد تا فرش آرا صاحب دو پنالتی بادآورده شود و در نهایت نیمه اول را با تساوی به رختکن برود.

عراقی زاده افزود:از آقای افتخاری می خواهیم در چینش داوران بازی های حساس و این چنینی از داوران با تجربه استفاده کند تا این چنین نتایج بازی های رقم نخورد، متاسفانه داوران این مسابقه در حد و اندازه های این بازی نبودند و نتوانستند حق را به حقدار بدهند.

گیتی‌پسند شب گذشته در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل فرش‌آرای مشهد متحمل نخستین شکست فصل خود شد.