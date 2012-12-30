  1. عناوین کل
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

عراقی‌زاده:

اشتباهات داوران بازی گیتی‌پسند فرش‌آرا باعث شکست ما شد

اشتباهات داوران بازی گیتی‌پسند فرش‌آرا باعث شکست ما شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: قائم مقام باشگاه گیتی پسند اصفهان با اشاره به قضاوت داوران دیدار دو تیم فرش آرا و گیتی پسند اصفهان گفت: اشتباهات فراوان داوران بازی گیتی‌پسند فرش‌آرا باعث شکست ما شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین عراقی زاده اظهار داشت: در دیداری حساس که تعیین کننده جایگاه تیم ها در صدر جدول بود متاسفانه کمیته داوران از داوران مبتدی استفاده کرد تا نتیجه دیدار فرش آرای مشهد و گیتی پسند به گونه ای دیگر رقم بخورد.

وی افزود:در نیمه اول این مسابقه و در حالیکه تیم گیتی پسند با یک گل از میزبان خود پیش بود، داور اول این دیدار با اشتباهات فراوان موجب شد تا فرش آرا صاحب دو پنالتی بادآورده شود و در نهایت نیمه اول را با تساوی به رختکن برود.

عراقی زاده افزود:از آقای افتخاری می خواهیم در چینش داوران بازی های حساس و این چنینی از داوران با تجربه استفاده کند تا این چنین نتایج بازی های رقم نخورد، متاسفانه داوران این مسابقه در حد و اندازه های این بازی نبودند و نتوانستند حق را به حقدار بدهند.

گیتی‌پسند شب گذشته در چارچوب رقابت‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل فرش‌آرای مشهد متحمل نخستین شکست فصل خود شد.

کد مطلب 1779417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید

    اخبار کوتاه