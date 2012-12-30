15 درصد تخفیف عوارض برای خوش حسابهای شهریار

سید جواد درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای اسلامی شهر نهادی مردمی است که در اجرای هرچه بهتر وظایف خود نیاز اساسی به مشارکت، حمایت و تعامل مثبت مردم دارد.

این مسئول عنوان کرد: مردم باید آگاه شوند که درصورت مشارکت و همدلی با اعضای شورای شهر و سایر دستگاه های دولتی، مسئولان در انجام امور محوله بهتر عمل خواهند کرد و سطح کمی و کیفی خدمات شهری ارتقا خواهد یافت.

تعامل شهروندان شهریاری در اجرای پروژه های شهری بسیار مطلوب است



وی ادامه داد: اعضای شوراها نیز با توجه به اینکه نماینده مردم برای حفظ منافع آنان هستند، باید در اجرای هرچه بهتر مسئولیت خود اهتمام ویژه داشته باشند و در این راه از هیچ تلاش دریغ ندارند.

درخشان گفت: طی چندین سال گذشته با همکاری و همدلی شهروندان، اقدامات مطلوبی در حوزه عمران و آبادانی شهر صورت گرفته است، همچنین صبر و شکیبایی شهروندان در تکمیل پروژه ها و تحمل مشکلات ناشی از آنها، بسیار ستودنی و قابل تحسین است.

این مسئول یادآور شد: رفع معضلات شهری و پیگیری مطالبات مردم از اولویت های اصلی شورای شهر است و برنامه ریزیهای صورت گرفته در جلسات شورای اسلامی بر رفع هرچه سریعتر مشکلات موجود تاکید دارد.

جایزه ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهریار برای شهروندان



رئیس شورای اسلامی شهر شهریار از پرداخت جایزه خوش حسابی به شهروندان شهریاری خبر داد و بیان کرد: یکی از مظاهر اصلی مشارکت مردم در آبادنی شهرو ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات، پرداخت بموقع عوارض نوسازی و عمران شهری است که موجب میشود مدیریت شهری بتواند در اجرای برنامه های خود سریعتر گام بردارد.

وی متذکر شد: در این راستا بنابر مصوبات جلسات شوار مقرر شده است شهروندانی که عوارض شهری خود را تا پایان سالجاری پرداخت و تسویه کنند، از جوایز خوش حسابی بهره مند خواهند شد.

15 درصد تخفیف و بخشودگی عوارض برای شهروندان خوش حساب



درخشان ادامه داد: این جایزه شامل 15 درصد تخفیف و بخشودگی برای افرادی است که در مدت تعیین شده نسبت به پرداخت عوارض و بدهی خود اقدام کنند.

این مسئول افزود: سال گذشته شهروندان شهریاری بیشترین مشارکت را در پرداخت عوارض شهری در زمان تعیین شده داشتند و امید می رود در سالجاری نیز این روند ادامه داشته باشد.