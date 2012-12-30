به گزارش خبرنگار مهر، مدیر امور منابع آب گنبد، مینودشت و گالیکش صبح یکشنبه در نشست مسئولان منابع آب مینودشت با اشاره به اهمیت موضوع آب و لزوم حفاظت و صیانت از بستر و حریم رودخانه ها اظهار داشت‌: بعضا مشاهده می گردد افراد بدون رعایت قانون و اخذ مجوز، مبادرت به برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها می کنند که این عمل تخلف محسوب شده و نمایندگان امور آب به عنوان ضابطین خاص قضایی با همکاری و هماهنگی مقامات قضایی و انتظامی نسبت به توقف عملیات و توقیف ماشین آلات اقدام کنند.

جواد تیموری افزود: مقامات محترم قضایی شهرستان های گنبد و گالیکش طی احکام جداگانه ای به فرماندهی انتظامی شهرستان های مذکور اجازه داده اند به محض مشاهده برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها نسبت به توقف عملیات و توقیف ماشین آلات اقدام و متخلفین را جهت رسیدگی به تخلفات به دادسرا اعزام نمایند.

وی با اشاره به اعتبار حکم همکاری نیروی انتظامی تا پایان سال 91، تصریح کرد: لازم به ذکر است قبلا نیز حکم مشابهی توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مینودشت صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است.

بازتوانی 23 خانواده معلول گلستان

معاون امور اجتماعی بهزیستی گلستان از بازتوانی 23 خانواده تحت پوشش بهزیستی استان از طریق پرداخت سرمایه کار بلاعوض خبر داد.

اصغر رنجی گفت: در راستای تحقق قانون برنامه پنجم توسعه ماده (23) بند (ب) «اجرای برنامه های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد» دفترتوانمندسازی زنان و خانواده بهزیستی استان اقدام به برگزاری کمیته تخصصی سطح 3 جهت بازتوانی خانواده های تحت پوشش (برنامه های بازتوانی ازقبیل آرایشگری، خیاطی، دامداری،صنایع دستی، قالیبافی،قنادی و..) شده است که منجربه تصویب 23 فقزه پرونده شد.

وی اظهار داشت: همچنین 310 فقره پرونده زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی به مراکز غیردولتی واگذار شد.

ابطال پروانه استاندارد چهار کارخانه پلی استایرن

کارشناس مسئول برق، مکانیک و ساختمان استاندارد گلستان گفت: در حال حاضر تعداد تولیدکنندگان پلی استایرن استانی 13 کارخانه بوده که تعداد 11 کارخانه پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران را اخذ کرده اند ولی پروانه استاندارد چهار کارخانه به دلیل عدم رعایت ویژگی های استاندارد مذکور، ابطال شده است.

جعفری ضمن اعلام تغییرات پیشنهادی در استاندارد ملی 11108 مانند کاهش وزن مخصوص از 15 کیلوگرم بر مترمکعب به 12 کیلوگرم بر متر مکعب، اصلاح هدف و دامنه کاربرد، ابعاد نشیمنگاه، نشانه گذاری و .. اذعان کرد که تا ابلاغ رسمی و انتشار اصلاحیه انجام شده در روزنامه رسمی کشور، استاندارد فعلی یک سند ملی بوده و دارای اعتبار است.

مهندس جعفری ایوری اشاره کرد: تدوین استانداردهای ملی کشور، پایه و اساس علمی داشته و شیوه تدوین، نگارش و تهیه آن ها با شرایط آب و هوایی و اقلیمی کشور، همساز است.

تشکیل خیمه های معرفت در 33 امامزاده

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: خیمه های معرفت در سه امامزاده به صورت ثابت و 30 امامزاده به صورت سیار برگزار می شود.

حجت الاسلام محمدجواد رئوف سید نژاد افزود:، برنامه هایی همچون پرسش و پاسخ به مسائل شرعی و شبهات دینی با حضور مبلغین، جلسات مشاوره و کار با کودک در این خیمه ها اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: خیمه های معرفت در امامزاده عبدالله گرگان، امامزاده یحیی بن زید گنبد و امامزادگان محمد بن جعفر و محمد بن زید (آق امام) آزادشهر بصورت ثابت برپا خواهد شد.