فیلمنامه‌ "پاپر" از مرند به جشنواره کشوری نماز و نیایش راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین شناوربا اعلام این خبر افزود: از مجموع 272 فیلم‌نامه ارسالی به دبیرخانه این جشنواره،11 فیلمنامه مجاز به شرکت در بخش مسابقه دانسته شده اند که در این میان فیلم نامه "پاپر" از مرند به بخش مسابقه ی این جشنواره راه یافت.

وی افزود: برگزاری این جشنواره هر دو سال یکبار به صورت سراسری و با محوریت موضوع نماز و نیایش است که امسال نیز فیلم‌نامه‌های" پاپر" به نویسندگی مهدی صالح یار از مرند، "چتری برای باران" به نویسندگی محسن جهانی از مشهد، "کاغذ دورو" به نویسندگی مهناز همتیان از قم، "غریبه‌ای در غبار" به نویسندگی شهرام اشرف از ابیانه در این جشنواره برتر شناخته شدند.

شناور ادامه داد: این جشنواره در سه بخش رقابتی عکس، فیلم و فیلمنامه برگزار می شود و هنرمند فیلم ساز انجمن فیلم مرند با حضور دراین جشنواره گام بلندی جهت نشر ارزش های بنیادین دینی واسلامی بر خواهد داشت.



نمایشگاه آثار منتخب سوگواره عکس محرم مرند گشایش یافت



محمد حسین شناور، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند با اعلام این خبر گفت : در فراخوانی که به اطلاع عموم هنرمندان عکس شهرستان رسید نزدیک به 400 قطعه عکس با موضوع محرم وعاشورا از 37 عکاس فعال وغیر حرفه ای شهرستان به مسابقه ارسال شده بود که از میان این آثار 80 قطعه عکس به بخش نمایشگاهی راه یافتند.

وی کیفیت آثار رسیده به این دوره را خوب وقابل توجه ارزیابی کرد و گفت : آثاری با موضوع محرم ظرافت وتوجه بیشتری را می طلبد که این ویژگی را در بیشتر عکس های رسیده ومنتخب شاهد هستیم.

نمایشگاه آثار منتخب پنجمین سوگواره عکس محرم از 9 لغایت 13 دی ماه 91 از ساعت 9 صبح لغایت30 /14 عصر جهت بازدید عموم علاقمندان در گالری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند واقع درجنب میدان مادر (بلوارشهرداری) دایر خواهد بود .



ویژه نامه "حماسه بصیرت(3)" در تبریز چاپ و توزیع شد



اکبر آرمند، معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی گفت: این ویژه نامه‌ در راستای تدوین طرح تولیدات فرهنگی و هنری با محوریت "بصیرت و حماسه نهم دی" و در چارچوب سیاستهای ستاد بزرگداشت نهم دی این اداره کل طراحی و چاپ شده است.

وی همچنین هدف از انتشار این ویژه نامه را تبیین اهمیت قیام تاریخی مردم ایران اسلامی علیه فتنه گران داخلی و سردمداران مستکبر خارجی، اشاعه فرهنگ ولایت و نیز بصیرت افزایی جوانان جامعه اسلامی عنوان کرد.

ویژه نامه "حماسه بصیرت(3)" با محوریت حماسه 9 دی و با مطالبی همچون "فتنه و فتنه‌گران در کلام امام خمینی (ره)"، "بیانات مقام معظم رهبری"، "سخنرانی تاریخی نماینده ولی فقیه در استان" و اشعار برگزیده محفل ادبی نهم دی چاپ و همزمان با 9 دی در مصلای تبریز توزیع شد.