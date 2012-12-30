  1. عناوین کل
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

تقوایی:

53 درصد اهداکنندگان خون در یزد مستمر هستند

53 درصد اهداکنندگان خون در یزد مستمر هستند

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه انتقال خون یزد با اشاره به اینکه میزان اهدای مستمر خون در یزد در سال جاری 53 درصد است، گفت: این در حالی است که شاخص اهدای مستمر در کشور ۲۶ درصد اعلام شده است.

نقی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هشت ماه امسال، 37 هزار و 73 اهدا کننده به مرکز انتقال خون یزد مرجعه کردند که از این تعداد 29 هزار و 53 نفر موفق به اهدای خون شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته ‌است.

وی یادآور شد: از میان اهدا کنندگان سال جاری، ۲۸ درصد اهدا کنندگان باسابقه و ۱۹درصد را اهداکنندگان بار اول تشکیل داده ‌اند از سوی دیگر از این تعداد ۹۷ درصد را اهداکننده مرد و سه در صد از اهداکنندگان بانوان بوده اند.

مدیر انتقال خون استان یزد با اشاره به اهدای خون اندک بانوان در یزد گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان بانوان هستند و در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ... نیز دوشادوش مردان حضور دارند، امیدواریم در این امر حیاتی و خداپسندانه نیز از سوی بانوان استقبال بیشتری داشته باشند.

وی عنوان کرد: بانوان به منظور اهدای خون پس از معاینه از طرف پزشک و دارا بودن شرایط لازم می توانند خون اهدا کنند و در غیر این صورت این مهم صورت نمی گیرد بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.

کد مطلب 1779426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید