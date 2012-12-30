53 درصد اهداکنندگان خون در یزد مستمر هستند

نقی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هشت ماه امسال، 37 هزار و 73 اهدا کننده به مرکز انتقال خون یزد مرجعه کردند که از این تعداد 29 هزار و 53 نفر موفق به اهدای خون شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته ‌است.

وی یادآور شد: از میان اهدا کنندگان سال جاری، ۲۸ درصد اهدا کنندگان باسابقه و ۱۹درصد را اهداکنندگان بار اول تشکیل داده ‌اند از سوی دیگر از این تعداد ۹۷ درصد را اهداکننده مرد و سه در صد از اهداکنندگان بانوان بوده اند.

مدیر انتقال خون استان یزد با اشاره به اهدای خون اندک بانوان در یزد گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت استان بانوان هستند و در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ... نیز دوشادوش مردان حضور دارند، امیدواریم در این امر حیاتی و خداپسندانه نیز از سوی بانوان استقبال بیشتری داشته باشند.

وی عنوان کرد: بانوان به منظور اهدای خون پس از معاینه از طرف پزشک و دارا بودن شرایط لازم می توانند خون اهدا کنند و در غیر این صورت این مهم صورت نمی گیرد بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.