اجرای عملیات پایش معابر بزرگراهی در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل علیپور با اعلام این مطلب گفت: به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات، اجرای فعالیت‌های عمرانی بر اساس سیاستهای ابلاغی و تدوین طرحهای ویژه معاونت فنی و عمران شهرداری تهران در راستای تامین رفاه، آسایش و جلب رضایت شهروندان ، در شرق تهران به اجرا در آمد.

وی با اشاره به پیشرفت 90 درصدی این طرح افزود: در حال حاضر طرح مذکور در بزرگراههای شهید باقری،امام علی (ع) و بخشی از بلوار پروین اجرا شده است.

علیپور تصریح کرد: این عملیات در قالب طرح پایش و نگهداری ابنیه و معابر بزرگراهی (T. R. M. S) با هدف حفظ و نگهداری آسفالت سطح معابر به عنوان یکی از سرمایه‌های شهری منطقه، جلوگیری از بروز خسارت و کاهش عمر مفید آسفالت معابر و همچنین کاهش هزینه‌های تخریب در سطح معابر با اجرای لکه گیری، درزگیری و مرمت اجرا شد.

وی اظهار داشت: طرح مزبور با اجرای عملیات کاترزنی و لکه گیری هندسی، مرمت مقطعی زیرسازی، درزگیری سطح معابر به صورت شبانه روزی در حال اجرا است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 8 از مشارکت و حمایت شهروندان منطقه در اجرای این طرح با توجه به بافت متراکم و فرسوده منطقه قدردانی کرد.