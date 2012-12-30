اجرای طرح معلم پژوهنده در قم

معصوم هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: آموزش و پرورش همه ساله برنامههایی برای حمایت از پایان نامههای دانشجویی دارد که امسال تا قبل از مهر با توجه به اعتباراتی که در نظر گرفته شده بود از پایان نامههای دانشجویی کارشناسی ارشد مرتبط حمایت های لازم انجام گرفت.
وی با اشاره به اینکه فعلا حمایت از پایان نامههای دانشجویی متوقف شده است افزود: در سال گذشته از 67 پایان نامه حمایت مالی صورت گرفت و اکنون نیز 20 مورد را قرارداد بسته ایم.
رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: امسال بیشتر برنامه های این گروه حول محور اقدام پژوهی است که در مدارس در حال اجرا است و هدف آن توسعه پژوهش در بین معلمان، مدیران و کارکنان ادارات است که این اقدام با برنامه معلم پژوهنده در حال انجام است.
وی گفت: امسال شانزدهمین برنامه معلم پژوهنده با شعار ویژه هر معلم حداقل یک اقدام پژوهی و با شعار کیفی اقدام پژوهی موثر در محل، کم حجم و مستند در گزارش نویسی در حال اجرا است.
هاشم زاده بیان کرد: در این خصوص اقداماتی که انجام شده است این است که رابطهای پژوهشی در مدارس انتخاب شده و جلسات توجیهی برای آنها برگزار شده است و در هفته پژوهش نیز از معلمان پژوهنده تجلیل به عمل آمد.
وی با اشاره به اینکه در آموزشها بیشتر به تشریح فرایندهای اقدام پژوهی پرداخته میشود افزود: در مرکز تحقیقات فرهنگیان تعداد زیادی از اقدام پژوهی فرهنگیان موجود است که علاقمندان میتوانند از ساعت هفت و نیم صبح تا 19 به مرکز تحقیقات فرهنگیان واقع در چهار راه گلزار، ابتدای هنرستان مراجعه کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان قم از اجرای برنامه معلم پژوهنده در این استان خبر داد.
معصوم هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: آموزش و پرورش همه ساله برنامههایی برای حمایت از پایان نامههای دانشجویی دارد که امسال تا قبل از مهر با توجه به اعتباراتی که در نظر گرفته شده بود از پایان نامههای دانشجویی کارشناسی ارشد مرتبط حمایت های لازم انجام گرفت.
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