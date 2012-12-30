تأمین آب یک خانواده 4 نفره با انرژی خورشیدی

دکتر امیرحسین جاوید- رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم تحقیقات در گفتگو با خبرنگار مهر، کم آبی را یکی از مشکلات کشور دانست و افزود: با توجه به گستردگی سواحل در شمال و جنوب و گرما و رطوبت زیاد در شهرهای جنوبی کشور ظرفیت مناسبی برای تولید آب از رطوبت هوا در کشور وجود دارد.

وی از اجرای طرح تحقیقاتی در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: در این طرح با استفاده از قوانین فیزیکی و نیمه رساناها دستگاه آب شیرین کنی را عرضه کردیم که با جذب رطوبت هوا آب قابل شرب تولید می‌کند.



جاوید آب ورودی این دستگاه را بخار هوا دانست و ادامه داد: به منظور کاهش مصرف انرژی از سیستم‌های ترموالکتریک استفاده شد و از سوی دیگر برای تامین انرژی مورد نیاز پنل‌های خورشیدی پیشنهاد شد.



رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم تحقیقات به بیان عملکرد این دستگاه پرداخت و توضیح داد: ترموالکتریک این دستگاه متشکل از دو لایه بسیار سرد و بسیار گرم است و با اختلاف پتانسیلی که ایجاد می‌شود، تولید سرمایش و گرمایش می‌کند.



جاوید با بیان اینکه رطوبت هوا از طریق یک فن وارد سیستم می‌شود، اضافه کرد: بخش سرمایش به رادیاتور وصل شده است و بخار هوا از میان رادیاتور عبور می‌کند و به مایع تبدیل می‌شود و در مخزن زیرین سیستم ذخیره می‌شود.



وی با تاکید بر اینکه آب ذخیره شده توسط فن به بخش بالایی (بخش گرم) منتقل می‌شود، افزود: به این ترتیب این سیستم می‌تواند به صورت پیوسته آب تولید و نیازهای یک خانواده 3 تا 4 نفره را تامین کند.



جاوید آب خروجی این دستگاه را آب مقطر دانست و ادامه داد: آب خروجی برای آب شرب در نظر گرفته شده است از این رو بخش UV اقدام به ضد عفونی کردن آب و بخش املاح زنی، املاح مورد نیاز در آب شرب را تامین می‌کند.



رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم تحقیقات با تاکید بر اینکه این دستگاه ویژه مناطق مرطوب به ویژه شهرهای جنوبی کشور است، گفت: در صورتی که هوا برای چند روز ابری باشد می‌توان انرژی مورد نیاز را از طریق یک آدابتور تامین کرد.