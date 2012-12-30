تعویض ضریح امامزاده حمزه(ع) اسفراین/ گرد شمع بی زوال پروانه ام

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه پیرامون نسب و شخصیت امامزاده حمزه بن موسی(ع) دهنه شیرین اسفراین سند معتبر و مکتوبی در دسترس نیست، اما آنچه از سالیان گذشته در بین مردم منطقه معروف و مشهور بوده این است که ایشان از نوادگان حضرت امام موسی کاظم(ع) است.

گفته می شود بر اثر فشارهای حکومت وقت که بر اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و فرزندانشان وارد می شده است، ایشان نیز مورد آزار و تعقیب دشمنان قرار گرفته و طی یک درگیری در این منطقه (روستای دهنه شیرین) به شهادت می رسند.

مردم این منطقه تاکنون کرامات و الطاف زیادی از ایشان دیده و این امامزاده همواره ملجا نیازمندان و حاجتمندان بوده است، به طوری که در طول سال بیش از صدها مورد نذر در این مکان مقدس محقق شده و ارادتمندان به آن حضرت با حضور در این مکان شریف دین خود را ادا می کنند.

یکی از کراماتی که در بین مردم رایج است مربوط به شخص سارقی است که شبی فرش های این امامزاده را دست برد زده و به طرف مقصد خود حرکت می کند؛ اما هنگام صبح متوجه می شود هنوز از کنار بارگاه دور نشده و کرامت آن حضرت مانع حرکت و دور شدن او از کنار حرم مطهر شده است.

اهالی این منطقه معتقدند که وجود مقدس امامزاده حمزه بن موسی(ع) در این روستا مانع نزول بسیاری از بلایا و آفات آسمانی و زمینی شده و مایه برکت مادی و معنوی این منطقه است.

گرد شمع بی زوال خویشتن، عالمی پروانه کردی

روستای دهنه شیرین در دهستان صفی آباد از بخش بام و صفی آباد شهرستان اسفراین واقع شده و در بین اهالی محل با توجه به روایت پیران محلی به ده نگاه(دی نگا) نیز معروف است.

این روستا در جوار محدوده شهرستان سبزوار و در فاصله 90 کیلیومتری از شهر اسفراین واقع شده و با آب و هوایی کوهستانی از منابع آبی فراوانی برخوردار است.

ساختمان امامزاده دهنه شیرین بنایی چهار ضلعی است که در شیب کوه و در قسمت‌های پایین آن و کنار گورستان قدیمی واقع شده و اکنون تقریبا چسبیده به بافت روستای دهنه شیرین و مورد توجه اهالی روستاست.

البته در سال های اخیر گورستان روستا به محل دیگری منتقل شده و بنا نیز با تعمیرات انجام شده شکل کاملا نو و جدیدی به خود گرفته است.

بنای امامزاده حمزه بن موسی(ع) روستای دهنه شیرین با توجه به گفته‌های اهالی محل که از پدران خود سینه به سینه نقل می‌کنند، دارای قدمتی در حدود 400 سال است.

این بنا با توجه به شیوه معماری و نقوش و کاشی کاری آن و نیز استفاده از مصالح موجود احتمالا بنایی مربوط به دوره صفویه است و نظر کارشناسان میراث فرهنگی استان نیز با توجه به خصوصیات معماری کاشی کاری بنا و نوع استفاده از آن و نقش‌ها و طرح‌های موجود بر روی کاشی‌ها موید این موضوع است.

در مورد امامزاده حمزه بن موسی(ع) دهنه شیرین اسفراین اطلاعی از نظر دوره و شرایط زمانی در دسترس نیست تا با استفاده از آن، مطالب تاریخی کاملتر شود.

بنای امامزاده نسبتا کوچک و با پلان مربع شکل است که یک ایوان با درب ورودی در ضلع جنوبی دارد و از سه طرف دیگر کاملا بسته است.

در این بنا که در طی حدود نیم قرن اخیر چند بار تعمیر شده و اکنون وضعیتی مرتب و نوسازی شده دارد، الحاقاتی در چند طرف آن مشاهده می‌شود که با سنگ و آجر ساخته شده و الحاقی بودن آنها کاملا مشخص است.

گنبد بنای امامزاد حمزه(ع) کاملا از کاشی‌هایی که همانند کاشی کاری ورودی و داخل بنا انجام گرفته بود، پاکسازی شده و به شیوه‌ای معمولی و نامتناسب با سیمان پوشش داده شده است.

تقریبا در مرکز اتاق مربع شکل، ضریحی چوبی بر روی مزار و مقبره شاهزاده حمزه قرار دارد که دارای تزئیناتی خاص است.

قسمت‌های پایینی بنا در درون و حتی بیرون با استفاده از سنگ درست شده و پله‌ها نیز سنگی است، ارتفاع بنا در حدود هشت متر می‌نماید و بنا به ویژه در قسمت داخلی آن تحت تاثیر رطوبت که اثرات آن هنوز هم مشاهده می شود. دچار مشکلات و تخریب شده است.

درب ورودی مقبره نیز چوبی است، تمام قسمت‌های فوقانی داخلی که آنها نیز قسمت‌های پایین کاشی کاری و دارای نقوش بوده‌اند، پس از خرابی، گچکاری و سفید شده‌اند.

کاشی های گنبد بنا را نیز پاکسازی کرده و آن را به شکلی نامتناسب سیمان زده‌اند، همچنین از کاشی‌ و تلفیق آن با آجر در سر در ورودی و نیز داخل بنا نیز استفاده شده است.

در داخل بنا و تقریبا در تمام اضلاع و جبهه‌ها، کاشی کاری صورت گرفته و کاشی ها به صورت هفت رنگ و سرشار از نقوش گل و بوته و طرح‌های اسلیمی است.

همچنین در قسمت‌های بالایی و در دور تا دور محوطه داخلی بنا از کتیبه با خطوط اسلامی استفاده شده که شامل آیات قرآنی است و اشاراتی نیز به نویسنده و یا تاریخ تعمیرات و تعمیر کار شده است.

طرح‌های بکار رفته بیشتر هندی است، گچکاری به کار رفته در این بنا تقریبا ساده و بیشتر مواقع به صورت پوشش دیوارها بوده و فقط در زاویه‌ها با نوعی نگاه به مقرنس کاری از گچبری استفاده کرده‌اند.

در انجام تعمیرات بنای امامزاده نقاش و به واقع طراح کاشی ها فردی به نام میرزا علی توحیدی و کاشی کار حاجی قیوم معمار و نیز استاد عباس بنا(ساکنین سبزوار) بوده‌اند.

بنای امامزاده حمزه تحت نظارت و حفاظت میراث فرهنگی قرار داشته و توسط این نهاد با توجه به مقدورات و امکانات مورد بررسی و حفاظت قرار می‌گیرد.

گفتنی است امامزاده حمزه ابن موسی(ع) روستای دهنه شیرین در سال 80 به شماره5151 و کد 15663 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

تعویض ضریح امامزاده

عضو هیئت امنای امامزاده حمزه ابن موسی(ع) روستای دهنه شیرین از توابع شهرستان اسفراین در گفتگو با خبرنگار مهر از تعویض ضریح امامزاده در روز اربعین امام حسین(ع) خبر داد.

حجت الاسلام محمد خانی با بیان اینکه ضریح فعلی امامزاده ازجنس چوب بوده و از قدمت زیادی برخوردار است، عنوان کرد: اهمیت و جایگاه معنوی و مذهبی امامزاده و نیز کهنه و در حال تخریب بودن ضریح که جهات امنیتی آن نیز مورد مسئله است، ایجاب می کرد تا ضریح امامزاده تعویض شود.

وی افزود: هزینه ساخت ضریح حدود 400 میلیون ریال است که با تلاش اعضای شوراهای اسلامی روستاهای دهنه شیرین و مقصودآباد و هیئت امنای امامزاده، بخش قابل توجهی از این هزینه توسط مردم این دو روستا تامین شده است.

حجت الاسلام خانی اظهار داشت: ساخت ضریح توسط شرکت سازه های بهشت در مشهد مقدس در حال انجام است که عملیات ساخت ضریح تاکنون بیش از 80 درصد پیشرفت داشته و دهم دی ماه نیز همه مراحل آن به پایان می رسد.

وی زمان نصب و افتتاح ضریح جدید امامزاده را اربعین امام حسین(ع) عنوان کرد و گفت: با هماهنگی مسئولین ادارات اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی شهرستان اسفراین و دعوت از مسئولین خراسان شمالی، همزمان با حضور هیئت های مذهبی و عزادار منطقه در اربعین امام حسین(ع) در این مکان مقدس، ضریح جدید امامزاده نیز نصب خواهد شد.

حجت الاسلام خانی با بیان اینکه هنوز همه هزینه ضریح تامین نشده است، از عموم محبین و عاشقان اهل بیت(ع) خواست تا با پرداخت بخشی از این هزینه وظیفه محبت و مودت به اهل بیت(ع) که خواست قرآن کریم و پیامبر اکرم(ص) است را ادا کنند.

به گفته وی شماره حساب 4344548796 نزد بانک ملت، شماره حساب 0108828340003 نزد بانک ملی و شماره 6104337770068227(شماره عابربانک ملت) آماده دریافت کمک های مردم خیر و محب اهل بیت(ع) است و شماره تلفن های 09159181488 و 09388316575 نیز جهت هرگونه راهنمایی اعلام می شود.

