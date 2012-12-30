مرگ و میر بر اثر گازگرفتگی در یزد کاهش یافت

محمدحسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع مسمومیت گاز منوکسید کربن در فصل زمستان اظهار داشت: گرچه آمار مرگ و میر در استان یزد با این نوع مسمومیت نسبت به سال قبل کاهش داشته است اما هنوز هم آمار مسمومیت ها بالاست و باید با رعایت نکات ایمنی کنترل شود.

وی افزود: هرگز نباید از وسایل گرمازای سوختی بدون دودکش در اتاق در بسته یا بدون پنجره به خصوص در زمانی که افراد خانواده در خواب به سر می برند، استفاده شود.

نجفی در مورد منابع تولید گاز مونوکسید کربن گفت: دود ناشی از آتش سوزی‌ها یا گاز متصاعد شده از احتراق ناقص سوخت گاز تولید گازی می‌کند به نام گاز منوکسید کربن که استنشاق آن سبب مسمومیت با این گاز می‌شود.

نجفی یادآور شد: در اثر استنشاق دود ناشی از آتش سوزی در فضای بسته در ظرف دو تا سه دقیقه مصدوم دچار مسمومیت شدید با این گاز می‌شود که اگر به سرعت اقدامات امداد و نجات انجام نشود، به مرگ وی منجر می‌شود.

وی افزود: در صورتی که مصدوم دچار کاهش سطح هوشیاری شده است برای دریافت اکسیژن پرفشار باید به سرعت به مراکز اورژانس انتقال داده شوند.

نجفی گفت: در اغلب موارد این مسمومیت هنگام شب و درخواب اتفاق می‌افتد که فرد با بیدار شدن متوجه می‌شود و قدرت مقابله با آن را ندارد و در نتیجه منجر به فوت می‌شود.

وی با تاکید بر بازدید سالانه وسایل گرمازای سوختی قبل از فصل سرما توسط افراد حرفه یادآور شد: هنگام استفاده از وسایل گرمازای سوختنی مطمئن شوید که از دودکش مناسب برای آن استفاده می‌کنید.