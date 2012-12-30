شرایط شرکت در سومین جشنواره موسیقی خنیاگران انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز ارجمند مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری و دبیر این جشنواره با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: این جشنواره برآن است تا با بهره‌گیری از دستاوردهای موسیقیدانان متعهد، خلاق و توانمند در بخش‌های موسیقی محلّی، سنتی و آواز جمعی نسبت به تعمیم ارزش‌های والای انقلاب اسلامی، ارتقای سطح آگاهی و بینش نسل جوان، گسترش فرهنگ ایثار و تبیین ارزش‌های خانواده و سبک زندگی ایرانی اسلامی اقدام کند.



ارجمند سپس به معرفی اهداف این جشنواره پرداخت و گفت: معرفی آثار موسیقایی مرتبط با موضوع جشنواره، کشف و حمایت از موسیقیدانان با استعداد جوان ایرانی، فراهم آوردن بستر مناسب برای رقابت و همکاری موسیقیدانان این عرصه، ارائه موسیقی با ویژگی‌های موسیقی ملی ایران برای مخاطبان آثار، تجلیل از موسیقیدانان برجسته و تأثیرگذار در روند پیشرفت و تعالی موسیقی ملی ایران، ارتقای سطح علمی و تخصصی شرکت‌کنندگان در جشنواره با برگزاری کارگاههای تخصصی توسط استادان موسیقی از اهداف این جشنواره است.



وی سپس به بخش‌های جشنواره اشاره کرد و گفت: این جشنواره به صورت رقابتی در سه بخش محلّی، سنتی و آواز جمعی برگزار می شود و همه گروه‌هایی که آثاری با مضامین ارزش های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار، ارزش های خانواده و سبک زندگی دارند، می توانند با تکمیل برگ درخواست شرکت درجشنواره در این رویداد موسیقایی حضور پیدا کنند.

پیروز ارجمند که خود دبیر جشنواره را بر عهده دارد گفت : شیرزاد نعمتی نیا به عنوان دبیر اجرایی و هوشنگ جاوید به عنوان دبیر علمی در این جشنواره مرا همراهی خواهند کرد .



ارجمند درادامه به شرایط حضور دراین جشنواره پرداخت و گفت: هر گروه موسیقی می‌تواند با دو اثرموسیقی در یکی از بخش‌های جشنواره شرکت کند. از این رو بایستی متن شعرها و اطلاعات مربوط به هنرمندان و آثار اجرایی به همراه لوح فشرده صوتی یا تصویری دردو نسخه تا 20/10/1391 به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. مدت زمان اجرای هر گروه هم حداکثر 20 دقیقه است.



وی سپس خاطرنشان کرد: گروه های شرکت‌کننده با لباس مناسب به اجرای موسیقی هنری به اجرا بپردازند و آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره هم نباید در جشنواره‌های دیگر کشور ارائه شده باشند. در ضمن آثار ارسالی در صورت رد یا قبول عودت داده نخواهند شد.



وی در ادامه اعلام کرد: به همه گروه‌های راه یافته به بخش پایانی ، مبلغ 000/000/15 ریال بابت هزینه ایاب و ذهاب پرداخت خواهد شد و اسکان و پذیرایی گروه های مدعو نیز به عهده ی دبیرخانه جشنواره است.

ارجمند درباره انتخاب آثار و داوری گفت: هیئت انتخاب که اعضایش توسط مرکز موسیقی حوزه هنری تعیین می شود پس از بازبینی آثار ارسال شده منتخبان را به دبیرخانه جشنواره جهت دعوت و حضور در جشنواره معرفی می‌کند. هیئت داوری شامل سه تا پنج نفر که اعضای آن از میان هنرمندان و صاحب نظران توسط مرکز موسیقی حوزه هنری انتخاب خواهند شد، آثار بخش مسابقه را داوری خواهند کرد.



وی درباره جوایز جشنواره هم اظهار کرد: در هربخش از جشنواره یک آلبوم موسیقی مشترک توسط مرکز موسیقی حوزه هنری تولید و منتشر خواهدشد. به سه گروه برگزیده در هر بخش از جشنواره نیز مبلغ 000/000/30 ریال تقدیم خواهد شد. ناگفته نماند ، به تمامی شرکت کنندگان در کارگاه تخصصی گواهی پایان و به شرکت کنندگان جشنواره لوح تقدیر اعطا خواهد شد.



دبیر جشنواره با اشاره به برگزاری جشنواره از18 تا 21 بهمن سال جاری در خرم آباد گفت : مهلت ارسال آثار و تکمیل فرم جشنواره حداکثر تا تاریخ 20 دی ماه 1391 خواهد بود و نتایج اولیه آثار انتخاب شده هم تا پایان دی ماه 1391 به اطلاع گروه های برگزیده و رسانه های عمومی خواهد رسید.



مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری در پایان خاطر نشان کرد: هنرمندانی که خواهان شرکت دراین جشنواره هستند باید به سایت مرکز موسیقی حوزه هنری به نشانی اینترنتی www.musicenter.ir مراجعه کنند و فرم حضور در جشنواره را که درگزینه ای با "فراخوان جشنواره" درج شده پر کرده و ضمن ارسال آن ، آثارشان را به صورتی که اعلام شده تا تاریخ یاد شده به دبیرخانه علمی جشنواره به نشانی: تهران خیابان طالقانی ، انتهای غربی خیابان سمیه، مقابل وزارت صنایع و معادن، ساختمان مرکزی حوزه هنری، طبقه 4 ، مرکز موسیقی پست کنند.