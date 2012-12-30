تیم "ندارها" به دامن تنها "دارایی" خود برگشت/هواداران به حق خود رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران دورودی که ماهها بود از رفت و آمد به استانهای مختلف برای تشویق تیم خود خسته شده بودند در نخستین میزبانی خود در جام حذفی و مقابل استقلال تهران روزی به یادماندنی در فوتبال ایران رقم زدند تا تیم "ندارها" به فوتبال ایران حیثیت و "دارایی" بدهد.

بروجرد - جشن صعود گهر روی سکوهای خاکی

هشت ماه از زمانی که هواداران تیم گهر روی ابرها پرواز کردند و صعود تیم بی بضاعت خود را به جشن نشستند می گذرد و در این ماهها جز سرگردانی و بی مهری از فوتبال ایران چیزی ندیدند، موضوعی که حاصل آن قعرنشینی تیم محبوبشان بود و بلاتکلیفی در میان استانهای مختلف کشور.

و اما این هواداران به رغم همه بی مهری ها در نخستین میزبانی خود در دورود و در مقابل تیم استقلال تهران فوتبال ایران را "مهرباران" کردند تا لرستانیها بیش از پیش به مهمان نوازی و مهرورزی شهره عام و خاص شوند.

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پس از این بازی بود که بالاخره مسئولان سازمان لیگ متقاعد شدند که جای چنین هوادارانی در لیگ برتر خالی است تا در نهایت تصمیم بگیرند که گهر را به خانه اش برگردانند، جایی که هزاران جوان دورودی چشم به راه تیم شان مانده اند.

امروز نخستین میزبانی تیم گهر در لیگ برتر مقابل تیم راه آهن تهران رقم می خورد، میزبانی که هشت ماه برای تحقق آن تلاش کردند و از کنار همه کم لطفی های برخی متولیان گذشتند تا به این روز خواستنی دست بیابند.

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مرور همه روزهای "دوری و مهجوری" گهر حاوی خاطرات تلخی است برای فوتبال لرستان تا روایت میزبانی تیم گهر دورود در رقابت های لیگ برتر ایران به روایتی تلخ از آبروی بر باد رفته ورزش لرستان بدل و تنها تیم لیگ برتری استان برای برگزاری بازیهای خود در میان استانهای مختلف کشور سرگردان شود.

در هشت ماه گذشته نشریات، سایت ها و وبلاگ ها هر روز در کنار نام تیم "گهر دورود لرستان" هر صفتی را که از آن محرومیت می بارید را اضافه کردند تا گهر لرستان روزی تیم "ندارها" نام بگیرد و روز دیگر "بینوایان"!

مشتاقی نخستین میزبانی گهر در خانه

همه این اتفاقات هم از آن روز آغاز شد که با بی برنامگی متولیان قبلی تیم گهر این تیم لرستانی برای میزبانی بازی هایش راهی کرج و تهران شد تا هیچ گاه این تیم طعم میزبانی را در طول هفته های طی شده از لیگ برتر نچشد.

این در حالیست که استفاده از عناوینی چون "تیم خانه به دوش"، "گهر آسمان جل"، "تیم ندارها" و ده ها لقب دیگری که سایت ها و وبلاگ ها برای تیم لرستانی لیگ بر می گزیدند حکایت حیثیت ورزش لرستان و نام این استان بود که به راحتی بر باد می رفت.

نتیجه تمرین های غریبانه و بازیهای مظلومانه تیم گهر دورود این شد که تاکنون این تیم بخش زیادی از امتیازهای خود را در خارج از خانه در رقابتی غریبانه واگذار کرد تا استمرار این روند موجب انتقادات بی شمار هواداران و رسانه ها شود.

در این راستا مدیرعامل باشگاه گهر دورود لرستان در آخرین اظهارات خود گفته بود که اگر می خواهیم تیم گهر در لیگ برتر باقی بماند نیاز به یار دوازدهم یعنی تماشاگران داریم و من خواهش می کنم که شرایط میزبانی در لرستان برای این تیم فراهم شود.

حتی درخواستهای مسئولان استان لرستان برای میزبانی گهر به مسئولان اجرایی و ورزشی محدود نشد تا نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز به عنوان عالی ترین مقام معنوی استان در سخنانی با تاکید بر ضرورت فراهم آوردن شرایط میزبانی تیم گهر در لرستان، بگوید که نگه داشتن تیم گهر در لیگ برتر مهم تر از وارد شدن به لیگ است.

حجت الاسلام میرعمادی به انجام بازیهای تیم گهر در خارج از استان اشاره کرد و گفته بود که انتقال تیم گهر به خارج از لرستان برای انجام بازی از اول هم اشتباه بود چرا که با این کار روحیه بازیکنان تیم از بین رفت.

وی با تاکید بر اینکه بازی های تیم گهر هنگام میزبانی باید در لرستان برگزار شود گفت: میزبانی بازیهای تیم گهر باید در لرستان باشد، چرا که در این صورت است که تیم موفق خواهد بود.

همه این حرفها گفته شد تا بالاخره مسئولان متقاعد شوند که تیم ندارها باید به دامان تنها دارایی خود یعنی هوادارانش برگردد تا امروز در یکشنبه ای از روزهای زمستانی دیماه دورود را شوق گرم میزبانی فرابگیرد؛ آری پس از هشت ماه روزهای دوری بالاخره گهر به خانه برگشت.