پرواز پیکان به تبریز کنسل شد/ معطلی 3 ساعته اعضای تیم در غیاب ویسی!

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پیکان تهران که برای سفر به تبریز جهت حضور در دیدار هفته نوزدهم برابر تراکتورسازی از ساعت 9 صبح امروز در فرودگاه مهرآباد حضور دارند، به علت کنسل شدن پرواز تهران - تبریز در این فرودگاه سرگردان شدند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، قرار بود کاروان پیکان ساعت 9 صبح و با پرواز شماره 766 شرکت هواپیمایی آسمان از فرودگاه مهرآباد راهی تبریز شوند اما پس از معطلی 3 ساعته، در نهایت این پرواز به دلیل وضعیت نامناسب جوی کنسل شد.

در این زمینه مسئولان و سرپرست تیم تلاش بسیاری برای دریافت بلیت از خطوط هوایی دیگر کردند اما تا ساعت 12 ظهر امروز این تلاش‌ها نتیجه بخش نبود، به همین خاطر به نظر می‌رسد کاروان پیکان با اتوبوس راهی تبریز شود.

این درحالی است که عبدالله ویسی هم قرار بود روز شنبه به تهران باز گردد اما با کنسل شدن چند پرواز‌ وی از اهواز به تهران، مجبور شد با پروازی مستقیم راهی تبریز شود و از شب گذشته هم در این شهر حضور دارد.