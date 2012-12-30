به گزارش خبرنگار مهر، در این گردهمایی که به مدت سه روز از روز دوشنبه آغاز خواهد شد، کارشناسان ارشد وزارت امور خارجه، اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه و نیروی دریایی سپاه نیز حضور خواهند داشت و به تبیین دیدگاه ها و راهبردهای سیاسی در حوزه مسائل داخلی و خارجی کشور خواهند پرداخت.

در جریان این همایش، مباحث حوزه سیاست خارجی و داخلی با رویکرد بررسی چالش ها و راهکارها در قالب کمیته های تخصصی به بحث و گفتگو گذاشته می شود و در هر کمیته از دیدگاه های کارشناسان وزارت امورخارجه و اداره سیاسی سپاه و معاونت سیاسی نیروی دریایی سپاه استفاده خواهد شد.

نتایج و راهبردهای استخراج شده از این همایش در جریان بصیرت افزایی کارکنان سپاه و از جمله نیروی دریایی سپاه و ارتقای سطح کمی و کیفی بینش و آگاهی های سیاسی آنان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیران و مسئولان نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه نیز در جریان نشست تخصصی خود در جزیره بوموسی به بحث و گفت و گو پیرامون راهکارهای ارتقای سطح فعالیت های فرهنگی- معنوی در این نیرو خواهند پرداخت و ضمن ارزیابی عملکرد و فعالیت های انجام شده، راهبرد آینده فعالیت ها و شیوه های اجرایی و عملیاتی را نیز بررسی خواهند کرد.