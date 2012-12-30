مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره عکس "یلدا" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به استقبال هنرمندان و علاقمندان عکاس و انتشار دیرهنگام فراخوان دومین جشنواره عکس یلدا، مهلت ارسال اثر به این جشنواره به مدت 5 روز دیگر تمدید شد.



بر این اساس عموم علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان روز 15 دی ماه به نشانی اینترنتی loghme@gmail.com ارسال کنند.



این جشنواره با حمایت و همکاری خانه هنرمندان و به دبیری محمدصالح حجت‌الاسلامی برگزار می‌شود و حسن غفاری، مجید ناگهی و حسین کریم‌زاده هیات انتخاب این جشنواره را تشکیل می‌دهند.



این جشنواره به صورت غیررقابتی برگزار شده و به هر یک از آثار راه یافته به نمایشگاه مبلغ 500 هزار ریال و گواهی شرکت ارائه خواهد شد.



مسابقات فرهنگی هنری سفره‌های ایرانی اسلامی رسما کار خود را از سال 1387 با چهار موضوع هفت سین، یلدا، افطاری و سفره های حسینی (نذورات) آغاز کرد و هم اکنون در پنجمین سال برگزاری خود به سر می برد. دبیرخانه این مسابقات در تلاش است تا پیش از به اتمام رسیدن ایام سوگواری ماه صفر فراخوان پنجمین دوره سفره های حسینی را هم منتشر کند تا هنرمندانی که بر اساس سابقه این مسابقات آثاری را در این حوزه خلق کرده اند امسال نیز با هم به رقابت بنشینند.