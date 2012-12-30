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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

کرباسچی در گفتگو با مهر:

ذوب‌آهن از پیشنهاد سپاهان استقبال می‌کند/ درخواست برای اختصاص سانس تمرینی

ذوب‌آهن از پیشنهاد سپاهان استقبال می‌کند/ درخواست برای اختصاص سانس تمرینی

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: از پیشنهاد باشگاه سپاهان در مورد اختصاص جلسه تمرینی به ذوب‌آهن در ورزشگاه سپاهان استقبال می‌کنیم.

محسن کرباسچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات روز گذشته سرپرست تیم سپاهان مبنی بر اختصاص زمین تمرینی سپاهان به باشگاه ذوب‌آهن اظهار داشت: ما از این پیشنهاد آقای خوروش در مورد اختصاص زمین تمرینی به تیم ذوب‌آهن استقبال می‌کنیم و حاضریم در هفته برخی از تمرینات خود را در زمین سپاهان برگزار کنیم.

وی با اشاره به برگزاری دیدارهای دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان تصریح کرد: برگزاری دیدارهای مختلف در ورزشگاه فولادشهر و تمرینات ما در این ورزشگاه به چمن ضربه می‌زند اما ما مجبوریم از این ورزشگاه برای تمرینات خود استفاده کنیم.

سرپرست ذوب‌آهن اضافه کرد: در صورتی که سپاهان حاضر باشد زمین تمرینی اصلی خود را در اختیار ذوب‌آهن قرار دهد، ما حاضریم در هفته یک یا دو جلسه در ورزشگاه تمرینی سپاهان به تمرین بپردازیم تا فشاری به زمین فولادشهر وارد نشود.

وی در مورد شرایط تیمش برای دیدار با صبای قم بیان داشت: ذوب‌آهن برای این دیدار آماده است و با ترکیب اصلی خود به مصاف صبای قم می‌رود و به دنبال این است که با پیروزی در این بازی نخستین امتیاز خارج از خانه خود را کسب کند.

کد مطلب 1779449

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