80 درصد از ظرفیت ورزشگاه حافظیه شیراز پر شد/ شعارها شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه حدود دو ساعت دیگر تا زمان آغاز بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران زمان باقی مانده ضلع جنوبی و صندلی های مقابل جایگاه ورزشگاه مملو از تماشگر شده است.

کمبود دکه های فروش مواد غذایی از مهمترین مشکلاتی است که تماشاگران با آن رو در رو هستند. بخصوص افرادی که از صبح زود وارد ورزشگاه شده اند و نمی توانند برای تهیه ناهار به خارج از استادیوم بروند.

لحظه ورود به ورزشگاه وضعیت زمین چمن بیش از هر چیز دیگری جلب توجه می کند و تماشاگران را به تحسین وا می دارد.

تماشاگران حاضر در ورزشگاه از لحظه ورود اقدام به سر دادن شعارهای مختلف در حمایت از تیمهای خود کردند که البته در این خصوص صدای تماشاگران پرسپولیس بیشتر است.

با اینکه فروش بلیط همچنان ادامه دارد اما گروهی از همسایه های اطراف ورزشگاه حافظیه از روی پشت بام منازل خود وضعیت داخل استادیوم را بررسی می کنند.

در خیابان مقابل استادیوم حافظیه نیز همچنان تماشاگران بیشماری در صف خرید بلیط حضور دارند که اکثریت این تماشاگران از طرفداران تیم پرسپولیس هستند.

دقایقی پیش دو دستگاه مینی بوس طرفداران تیم پرسپولیس را از بوشهر به ورزشگاه حافظیه آورد که ورود این تماشاگران به خیابان حافظیه با سردادن شعار از جانب طرفداران تیم فجر همراه شد و این افراد بدون استفاده از ابزار آلات تشویقی خود به داخل ورزشگاه رفتند.