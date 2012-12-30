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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

حق نگر مطرح کرد:

اجرایی نشدن پرداخت یارانه معوقه به رانندگان در شیراز

اجرایی نشدن پرداخت یارانه معوقه به رانندگان در شیراز

شیراز- خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر شیراز گفت: پرداخت یارانه معوقه به رانندگان که دارای ضرب العجل 20 روزه بود هنوز اجرا نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق نگر صبح یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت : حماسه حسینی این انقلاب و نظام را بیمه کرده و چنانچه نظام اجتماعی خانوادگی و سلوک زندگی ما درس گرفته از عاشورا و امام حسین(ع) باشد، عین نشاط و سرزندگی و شادابی را به جامعه خود هدیه خواهیم داد.

وی بیان کرد: گردشی شدن خطوط اتوبوسرانی با توجه به داشتن مصوبه که تا کنون اجرا نشده باید بررسی شود.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال و لزوم انجام اقدامات فرهنگی تاثیرگذار، تصریح کرد: منطقه 9 شهرداری به واسطه وجود رودخانه چنارراه دار به طول 17 کیلومتر  و آب و هوای خوب و نقاط سرسبز، امکان تبدیل به منطقه ای مسکونی آرام و فرحبخش را دارد.

حق نگر اضافه کرد: احداث 60 کیلومتر خیابان پیشنهادی طرح توسعه جنوب از اقدامات لازم در شهرداری منطقه 9 است که تا کنون 15 کیلومتر آن اجرا شده است.

وی عنوان کرد: با از بین بردن شکاف توسعه نیافتگی در منطقه 9 شیراز و  همراهی در تکمیل خیابان 60کیلومتری طراحی شده در این منطقه و احداث 7 پل بر روی چنار راه گامی بلند برای ارتقا این نقطه از شیراز بردارند.

عضو شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: پیشنهاد اجرای خط تندرو کمربندی در وسط رفورژ موجود و در عمق منهای 3 متری از دیگر موضوعاتی است که باید در این منطقه مد نظر قرار گیرد.

کد مطلب 1779454

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