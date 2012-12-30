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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

با عنوان میثاق با ولایت/

مسابقات قایقرانی قهرمانی سپاه در تنگه هرمز برگزار شد

مسابقات قایقرانی قهرمانی سپاه در تنگه هرمز برگزار شد

هرمز - خبرگزاری مهر: مسابقات قهرمانی قایقرانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان میثاق با ولایت و با شرکت هفت تیم راه یافته به مرحله نهایی در طول شمالی تنگه هرمز از منتهی الیه جزیره هرمز تا ساحل بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی قایقرانی سپاه صبح یکشنبه که نفرات برتر قایقرانی سپاه حضور داشتند، تیم های شرکت کننده رقابت خود را از ساحل جزیره هرمز آغاز و پس از طی 15 کیلومتر (8مایل دریایی)، در ساحل پارک دولت بندرعباس به خط پایان رسیدند.

در این دوره از مسابقات که اولین بار در این سطح و با این کیفیت برگزار می شود، قایقرانان برتر سپاه از سراسر کشور از جمله استان های ساحلی گیلان، مازندران، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان و هرمزگان در رشته تورینگ یک نفره و دو نفره به رقابت پرداختند که تیم قهرمان با احتساب مدال مجموع یعنی یک نفره و دونفره انتخاب شد.

ناوسالار پاسدار محمد رضا زوار مسئول تربیت بدنی نیروی دریایی سپاه به عنوان میزبان و مسئول برگزاری این دوره از مسابقات در جمع خبرنگاران با اشاره به سطح بالای کیفی این رقابت، اظهارداشت: ما در نیروی دریایی سپاه ظرفیت هایی خوب و شایسته ای  با قابلیت  ملی و بین المللی- هم در سطح ورزشکاران و هم در سطح مربیان ورزشی داریم.

وی افزود: مقدمات فعالیت ورزشکاران نیروی دریایی سپاه برای ورزش حرفه ای در قالب باشگاه دریایی در رشته های مختلف ورزشی از جمله قایقرانی فراهم شده است و از این پس ورزشکاران ندسا در قالب باشگاه و زیر نظر مربیان حرفه ای و با تشکیل تیم مستقل ورزشی سازماندهی خواهند شد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که در پارک دولت بندرعباس و با حضور مسئولین استانی، کشوری و لشکری برگزار شد، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری جانشین فرماندهی نیروی دریایی سپاه طی سخنانی با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی فردی و اجتماعی عنوان کرد: ورزش اگر در سطوح مختلف به صورت علمی و اصولی دنبال شود، در سلامت افراد جامعه بسیار مؤثر است و این سلامتی نه فقط شامل جسم انسان می شود که در سلامت روحی و روانی نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: از جمله ورزش های بسیار مفید در حوزه سلامت جامعه، شنا و قایقرانی است که علاوه بر ایجاد شور و نشاط، در تقویت و بالا بردن آمادگی جسمانی نقش خوبی دارد.

جانشین نیروی دریایی سپاه خاطر نشان کرد: اگرچه ورزش در میان همه اقشار جامعه اهمیت و جایگاه خاص خود را دارد، اما این مقوله در میان نیروهای مسلح از جمله نیروهای تخصصی مانند نیروی دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: گرایش ما به سمت شکل گیری باشگاه دریایی برای تقویت توان و انگیزه ورزشکاران نیروی دریایی سپاه و به تبع آن ارتقای آمادگی جسمانی کارکنان برای احراز بهترین شرایط آمادگی رزمی و دفاعی است.

در پایان این دوره از مسابقات در رشته تورینگ یک نفره به ترتیب علی عالم زاده از زیباکنار رشت، مرتضی ملکی از زیباکنار و محمود امیری منش از بوشهر زودتر از سایر شرکت کنندگان از خط پایان گذشتند.

در تورینگ دو نفر نیز تیم محمد مهدی گلکار و محمد خسرویان از گیلان، ذبیحی و ویسویی از بوشهر و غریبی و صادقی از هرمزگان در جایگاه اول تا سوم این مسابقات قرار گرفتند.

در پایان به نفرات و تیم های برتر این مسابقات جوایز ارزنده ای به رسم یادبود اهدا شد.

کد مطلب 1779455

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