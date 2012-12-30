4 باند قاچاق در آذربایجان غربی متلاشی شد/دستگیری 363 متهم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول النقی پور ظهر یکشنبه با بیان اینکه در این زمینه 363 متهم دستگیر و روانه دستگاه قضا شد افزود: نوسانات قیمت ارز و قرار گرفتن در فصل سرما موجب کاهش قاچاق کالا در استان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال شده است.

وی ادامه داد: در آذرماه امسال 41 هزار عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، 37 هزار عدد دارو، 709 فقره لوازم یدکی، پنج هزار و 300 متر پارچه و 170 هزار پاکت سیگار قاچاق کشف و ضبط شده است.

النقی پور ارزش ریالی این کشفیات را 13 هزار و 846 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: همچنین در آذرماه امسال 967 فقره انواع سرقت در آذربایجان‌غربی به وقوع پیوسته است که از این تعداد 801 فقره کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی 107 فقره سرقت از منزل، 24 فقره سرقت از مغازه، 119 فقره سرقت از اماکن خصوصی، 91 فقره سرقت خودرو، 67 فقره سرقت موتور سیکلیت، 162 فقره سرقت لوازم خودرو و 207 فقره را از انواع سرقت های صورت گرفته در استان ذکر کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه کشف سرقت از ابتدای امسال تاکنون 32 درصد افزایش داشته است گفت: در این مدت کشف جرایم جعل و کلاهبرداری 102 درصد افزایش، کشف جرایم اقتصادی 97 درصد افزایش و کشف جرایم سرقت‌های خشن 76 درصد افزایش داشته اند.