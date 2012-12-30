بازداشت 88 نفر از دلالان سکه و ارز در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی محمدیان در تشریح این طرح در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف اصلی پلیس آگاهی تهران بزرگ برخورد با متخلفان بازار سکه و ارز می باشد بنابر تصمیمات مقام قضایی و تدابیر رئیس پلیس تهران بزرگ در خصوص رسیدگی به شکایات شهروندان، اقدامات ماموران این یگان از شب گذشته در این خصوص آغاز شد.

وی افزود: در این طرح با فروشندگان غیر مجاز، دستفروشان و دلالان سکه و ارز که از فرصت های پیش آمده سوء استفاده کرده و اقدام به فروش سکه های تقلبی، سرقت وجوه نقد مشتریان و توزیع دلار جعلی و سکه های با عیار پایین می کردند برخورد و نظارت کامل و دقیق بر فعالیت آنها صورت گرفت.

وی ادامه داد: اخیرا تعدادی از این افراد متخلف با توجه به اینکه فرصت فعالیت در طول روز نداشته اند در تاریکی شب از شهروندان کلاهبرداری می کردند که در این راستا شکایت هایی از سوی شهروندان مبنی بر فروش ارز تقلبی، فروش ارز تقلبی در میان ارزهای واقعی و یا سرقت ارز و سکه های خریداری شده ارائه شد.

سرهنگ محمدیان در خصوص اجرای طرح مذکور گفت: این طرح از ساعت هشت شب گذشته طی عملیات هماهنگی در محدوده فعالیت این افراد صورت گرفت که طی آن 88 نفر از فروشندگان و دلالان سکه و ارز که به صورت غیر مجاز و مجرمانه اقدام به خرید و فروش سکه و ارز می کردند بازداشت شدند.

وی عنوان داشت این دسته از افراد دستگیر شده پس از تحقیقات انجام شده و تکمیل پرونده به مقام قضایی معرفی شده و هشدار پلیس به این دسته از دلالان این است که از اقدامات مجرمانه خود پرهیز کنند چرا که اقدامات آنها باعث ایجاد سلب آسایش شهروندان، سد معبر، بروز سرقت و کلاهبرداری می شود و پلیس نیز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد و با این افراد شدیدا برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با توصیه به شهروندان گفت: شهروندان دقت داشته باشند که نیازهای خود را در این زمینه از طریق مراجعه به مراکز صرفای معتبر و مجاز برآورده کنند تا مورد کلاهبرداری و سرقت از سوی شیادان و دلالان متخلف سکه و ارز قرار نگیرند.

وی با تاکید بر این مسئله افزود: بارها مشاهده شده که مشتریان پس از خرید از دلالان سکه و ارز متوجه تقلبی بودن پول های خود شده اند که پس از مراجعه به آنها باعث ایجاد درگیری و ضرب و جرح این دلالان شده است در حالی که مراجعه به صرافی های معتبر این امکان را به مشتریان می دهد که در صورت بروز مشکل بتوانند به این مراکز مراجعه نموده و مشکلات خود را حل کنند.