امیر قمیشی تهیه‌کننده و مجری برنامه "باز باران" با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در فصل امتحانات دانش‌آموزان در نیم سال اول هستیم به همین دلیل بخش‌های مختلف برنامه اختصاص به ایام امتحانات دارد.

وی افزود: کارشناسان برنامه از مجرب‌ترین دبیران آموزشگاه‌ها هستند که در بخش‌های مختلف نحوه دوره کردن درس‌ها، نحوه درس خواندن در شب امتحان، روان‌شناسی تحصیلی، مشاوره تحصیلی، راهکارها و پیشنهادها به اولیا و مربیان، روش صحیح درس خواندن، تغذیه و ساعت خواب و مطالعه در شب امتحان را بیان می‌کنند.

قمیشی به راه‌اندازی آیتم جدیدی در برنامه اشاره کرد و گفت: بخش جدیدی در برنامه راه‌اندازی کردیم که انتقادها، مشکلات، اخبار و رویدادهای مهم و به‌روز مدارس سراسر کشور توسط دانش آموزان از طریق سامانه پیامکی 30000702 به برنامه انتقال داده می‌شود و ما از فرهنگیان و مسئولان آموزش و پرورش می‌خواهیم که در برابر این مشکلات و انتقادات به دانش‌آموزان پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: هدف ما رفع مشکلات در مدارس سراسر کشور به ویژه دانش‌آموزان است.

مجله تصویری "بازباران" هر شب ساعت 19:20 از شبکه آموزش پخش می‌شود.