نقض حکم مادری که مزاحم دخترش را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، پوران که ساکن ارسنجان است سه سال قبل پسری جوان به نام بابک که مزاحم دخترش بود را مقابل خانه شان دید که قصد داشت به زور داخل خانه آنها شود. او قصد داشت مانع پسر جوان شود که در جریان این درگیری با ضربه چاقو پسر جوان را کشت.

او پس از دستگیری منکر قتل عمد شد و گفت: در دفاع از دخترم مجبور به این کار شدم.

پوران درباره انگیزه اش گفت: آن روز برای خرید بیرون رفته بودم، وقتی برگشتم، دیدم بابک روی دیوار خانه است بابک از قبل مزاحم سارا می‌شد و ما حتی یک‌بار از او شکایت کرده اما برای حفظ آبرو موضوع را پیگیری نکرده بودیم. چند دقیقه بعد از دیدن بابک روی دیوار زنگ خانه به صدا درآمد . جلوی در رفتم و آن را باز کردم، دیدم بابک به زور می‌خواهد وارد خانه شود قبل از رفتن جلو در مشغول سبزی خرد کردن بودم و چاقویی در دستم بود .بابک سعی داشت در را هل بدهد و از آن طرف من تلاش می‌کردم مانع ورود او شوم یک دفعه نفهمیدم چطور شد که چاقو به بدن بابک فرورفت بعد از این اتفاق بلافاصله شوهرم و اورژانس را خبر کردم و آن پسر را به بیمارستان رساندیم اما او فوت کرد . من در زمان حادثه سعی داشتم از دختر 13 ساله‌ام دفاع کنم و به هیچ‌وجه قصد جنایت نداشتم.

پس از تحقیقات مقدماتی و بازسازی صحنه قتل از سوی پوران ، پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام قتل عمد به دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد.

در جلسه محاکمه ، پوران با تکرار ادعاهای قبلی خود گفت: من در دفاع از دخترم مرتکب قتل شدم اگر با نقشه قبلی این کار را کرده بودم بابک را به بیمارستان منتقل نمی کردم.

پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه وارد شور شده و زن میانسال را به قصاص محکوم کردند.

نقض حکم اعدام

با اعتراض پوران پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان حکم را نقض کرده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستادند.

در جلسه دادگاه که به ریاست قاضی عرفانی زاده برگزار شد، اولیای دم حاضر به گذشت نشده و درخواست قصاص قاتل را مطرح کردند.

متهم نیز با رد اتهام قتل عمد گفت: بابک چند بار دخترم را مورد آزار و اذیت قرار داده بود و من می خواستم مانع ورود او شوم.

رییس دادگاه: اولیای دم ادعا کرده اند پسرشان قصد خواستگاری از دختر شما را داشته است و با دعوت دخترتان به آنجا آمده است. در این باره چه توضیحی دارید؟

متهم به قتل: اگر او قصد خواستگاری داشت همراه خانواده اش می آمد نه تنهایی و از بالای دیوار.

پوران در آخرین دفاع خود خواستار گذشت اولیای دم شد که خانواده بابک با این درخواست مخالفت کردند.

نجات از قصاص

رییس دادگاه و چهار قاضی مستشار پس از محاکمه این زن وارد شور شده و با اکثریت رای عمل او را قتل شبه عمد تشخیص دادند. سه نفر از قضات با توجه به اینکه دفاع مشروع متناسب نبوده و از حد مجاز خارج شده بود رای به قتل شبه عمد دادند. اما دو نفر از قضات عمل پوران را قتل عمد تشخیص داده و او را به قصاص محکوم کردند.

سرانجام زن میانسال به اتهام قتل شبه عمد به سه سال زندان با احتساب ایام بازداشت و پرداخت دیه محکوم شد.

با اعتراض اولیای دم پرونده بار دیگر به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور این بار هم حکم را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی دوباره به دادگاه کیفری استان فارس فرستادند. متهم قرار است به زودی در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس برای سومین بار پای میز محاکمه قرار گرفت.