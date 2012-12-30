صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق افزایش یافت

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران به عنوان مهمترین ظرفیت اقتصادی استان ایلام نقش مهمی در توسعه صادرات استان و کشور دارد.

وی بیان داشت: تلاش مسئولان باید در حدی باشد که بتوان محصولات کشاورزی استان را نیز مرز مهران به کشور عراق صادر کرد.

این مسئول عنوان کرد: به همین منظور در سالهای قبل گذشته اقدامات خوبی در زمینه باغداری و کشت صیفی جات در استان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: 157 هزار تن انواع محصول کشاورزی در 9 ماه امسال از پایانه مرز بین المللی مهران به کشور عراق صادر شده که ارزش این میزان صادرات کشاورزی 625 میلیارد ریال بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه صادرات محصولات کشاورزی از پایانه مرزی مهران به عراق در مقایسه با 9 ماه سال گذشته بیش از پنج درصد رشد نشان می دهد، ادامه داد: بیشترین محصول های صادراتی به عراق شامل گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و هندوانه و کمترین میزان نیز مربوط به لیمو شیرین، انگور، قارچ و کشمش بوده است.

بازدار عنوان کرد: کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه استان ایلام با وجود مرز مهران می تواند نقش مهمی در اشتغال و توسعه استان داشته باشد.