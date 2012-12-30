هدف منتقدین، دولت نیست تخریب اصل نظام است/ خودمان هم به دولت جفا کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامحسین الهام به مناسبت سالروز نهم دی در جمع روسای مراکز روابط عمومی دستگاه های اجرایی ضمن تبریک این روز حماسی، تصریح کرد: 9 دی فراتر از همه گروه ها و جریان های سیاسی است، همه در این خروش و حماسه حضور داشتند و نشان دادند که معیار را گم نکرده اند.

امروز شاهد تبرئه و تقدیر بازیگران اصلی فتنه 88 هستیم

وی با اشاره به بصیرت ملت ایران در فراز و فرودهای پیش رو، خاطر نشان کرد: در این همه آشفتگی و فتنه، حواس ها به سمت محور اصلی متمرکز است و اگر حساب و حواس برخی پرت است، حساب و حواس ملت کاملا جمع است.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: در این اتفاقات افراد خودشان را نشان دادند و ثابت کردند هر کس از معیار نظام که عاشورا و سیدالشهدا است جدا شود، بقایی ندارد. به هر حال هر فردی نقشش را در تئاتر زندگی ایفا می کند؛ خودش می رود اما نقشش را در تاریخ چه مثبت و چه منفی ماندگار می کند.

الهام اظهار کرد: اگر امروز کسانی بخواهند آدرس غلط بدهند و تاریخ را تحریف و آدم ها را جابجا معرفی کنند راه به جایی نخواهند برد؛ چون نه آنقدر زمان گذشته که فراموش شود و نه موضوع مبهم است.

وی خطاب به کسانی که قصد آدرس غلط دادن به ملت را دارند تاکید کرد: این موضوع آن قدر شفاف است که نمی شود از شفافیت ابهام درست کرد.

سخنگوی دولت افزود: متاسفانه می بینیم کسانی که محور فتنه بودند امروز مورد تبرئه و سپس تقدیر قرار می گیرند و بعد هم دوباره از طریق همین جریان های سیاسی به دنبال دوربرگردان می گردند تا برگردند و این همان سیاسی بازی هایی است که نهم دی به آن پایان داد.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: کسانی که بخواهند از چهره بازیگران اصلی فتنه غبارزدایی کنند و آنان را مجدد احیا نمایند، به همان دامی گرفتار می شوند که بازیگران فتنه به آن گرفتار شدند و به یقین از حافظه ملت پاک نخواهد شد و این ملت از هر چه بگذرد از اهانت به اباعبدالله الحسین(ع) نخواهد گذشت.

الهام گفت: 9 دی نشان داد که انقلاب، ملت و جامعه ما حسینی است و پیوندش با آرمان های عاشورا ناگسستنی است و نشان داد عاشورا معیار سنجش همه گروه های سیاسی است و این مسیر ولایت حسینی، مسیر استمرار حرکت، صحت و حقانیت راه کسانی است که بخواهند در عرصه مدیریت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور نقش آفرینی کنند.

وی افزود: 9 دی نشان داد مردم همه را با این سنجه ارزیابی می کنند و هر گروه سیاسی اگر نتواند نسبتش را با عاشورا یعنی با مبنای فکری، اعتقادی، دینی و اسلامی تعریف کند حتما در هر جا و با هر وضعیتی که باشد سقوط خواهد کرد و از هر تاثیرگذاری در جامعه ما که کاملا اسلامی است کنار گذاشته خواهد شد.

این عضو کابینه اظهار کرد: آرمان های نبوی و اسلامی از اباعبدالله الحسین (ع) تجلی پیدا کرده و استمرار پیدا می کند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند" حسین از من است و من از حسین(ع) و این بدان معناست که آرمان های بلند دینی و اسلامی ما در عدالت خواهی، ارتقا و کمال مادی و معنوی جامعه در همین مسیر تجلی پیدا خواهد کرد".

وی افزود: گروه های سیاسی در معادلات سیاسی اشتباه نکنند. حکومت دینی است و در حکومت دینی هر کس غیر دینی عمل کند، خود او محو خواهد شد و از بین خواهد رفت و این لطف و منت خداست. مصادف شدن 15 خرداد و 9 دی با ماه محرم نشان می دهد که این پیوند با انقلاب، پیوند ریشه‌ای است و باید ریشه‌های 9 دی را دقیق تر بشناسیم کما اینکه امام(ره) فرمودند: ریشه های 15 خرداد را باید دقیق شناخت.

الهام تصریح کرد: همانطور که مقام عظمای ولایت فرمودند 9 دی یک روز تاریخی و ماندگار و تعیین کننده در تاریخ انقلاب ما خواهد بود. همچنین گرامی می داریم یاد همه شهیدانی که برای مقابله با فتنه 88 در خون شان غلطیدند و امیدواریم با این هوشمندی از مسیر صحیح برنگردیم ولو اینکه بازیگردان آن، چهره ها و گروه های سیاسی و شاخص باشند و انشاءالله دچار اشتباهی نخواهیم شد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ادامه اظهار داشت: روزی که دولت نهم پایان می پذیرفت از من سوال می‌شد که شما در دولت می‌مانید یا می‌روید؟ گفتم چه در دولت و چه در بیرون دولت با دولت می‌مانم. چون این دولت را دولت برآمده از آرمان های انقلاب اسلامی می‌دانستم. دولتی که مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند که اگر پیروز هم نمی شد، صرف همین که شعارهای انقلاب اسلامی را احیا کرده است خود پیروزی و موفقیت است و نباید فراموش کنیم که از چه شرایطی عبور و گذر کردیم، شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظ این شعارها را هم توفیق دانستند. بحمدالله امروز از شعار فراتر رفته و بسیاری از این آرمان ها در عرصه عدالت به تحقق و باروری نشسته است.

الهام در ادامه یادآور شد: شرایط به گونه ای بود که باید دوباره به بازسازی این نگاه و تفکر می‌پرداختیم که این اتفاق به فضل خدا و با هوشمندی و بصیرت و حمایت ملت واقع شد. در هر مسیر حرکتی نوسانات، ضعف ها و مشکلاتی هست اما مهم این است که جهت گیری نباید گم شود و در تلاش های خالصانه در این جهت نباید دچار آسیب شد.

شاخصه اصلی دولت

سخنگوی دولت تصریح کرد: بعضی ها این دولت را گویی با سنجه عصمت می خواهند ارزیابی کنند؛ اما این دولت دولتی برآمده از دل ملت، بی اتکا به گروه سیاسی، بی وابستگی به احزاب سازمان یافته قبلی است و می خواهد از ظرفیت ملت آزادانه استفاده کند. طبیعی است که مسائل و مشکلات خاص خودش را داشته باشد که ناشی از این پدیده عدم وابستگی و عدم تعهد به گروه ها و افراد و احزاب و جمعیت ها باشد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اما ما خودمان هم به این حرکت جفا کردیم؛ زیرا حق مطلب را درباره دولت نهم و دهم ادا نکردیم و در سیل انتقادها و فشارها و تحریف ها و بسیاری از مسائل دیگر نتوانستیم چهره شفاف و واقعی از کارکرد و عملکرد این دو دوره که به انتهای آن نزدیک می شویم، عرضه کنیم. همه ما مقصر هستیم و باید خودمان را در مقیاس نقد و انتقاد ارزیابی کنیم.

تلاش برای ناکارآمد جلوه دادن دولت، جفا در حق نظام و تاریخ کشور است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ادامه خطاب به روابط عمومی های دستگاه های اجرایی اظهار داشت: باید تلاش کنیم در این چند ماه باقی مانده از دولت دهم، از این مسیر با موفقیت عبور کنیم زیرا این بخشی از تاریخ کشور است که نباید در حق نظام جفا کنیم. به هر حال این دولت در درون نظام و برآمده از نظام و انقلاب است و اگر بخواهیم حذف و یا تحریفش کنیم و آن را ناکارآمد نشان دهیم، این خود جفای به تاریخ این کشور و جفا در حق کسانی خواهد بود که فتنه 88 را خاموش کرده اند؛ یعنی ملت بزرگ ایران.

الهام ادامه داد: کسانی که این شبهات را ایجاد می کنند، خطاب شان به دولت نیست و می خواهند اساس کل نظام را زیر سوال ببرند که این خیانت به نظام، مردم و تاریخ کشور است. ما باید جلوی خیانت را با اطلاع رسانی، شفاف سازی و با گزارش ها و اطلاعات عالمانه، واقع گرایانه، صادقانه و امیدبخش بگیریم.

شک و تردید، بزرگ ترین مانع موفقیت در عرصه اطلاع رسانی

سخنگوی دولت در ادامه یادآور شد: کسی که خود را قانع نکرده است، نمی تواند جامعه و دیگران را قانع کند. نمی تواند دیگران را به صحت راهش مجاب کند. روابط عمومی جای کسانی است که باورمندانه حرکت می کنند و چون باورمند هستند، می توانند شیوه های ارائه این باور را عرضه کنند.

وی افزود: دولت نهم و دهم در این عرصه ویژگی های خاص خودش را داشته است و باید در فرصت باقی مانده که شیب انتقادات مسیر انصاف را اگر طی می کرده است، الان طی نخواهد کرد و آتش کینه های سیاسی، واقعیت های خدمت را پنهان خواهد کرد، در این عرصه جانبازی کنیم و خالصانه در میدان آمده و با صدق و درستی که مهم ترین ظرفیت ما برای گفت وگو و تعامل با مردم است، عمل کنیم.

صداقت مهم ترین ظرفیت ما برای گفت وگو و تعامل با مردم است

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در ادامه تصریح کرد: من موج نقدهای یک سویه از دولت را هر روز شاهدم و این مسیر، مسیری است که می خواهند بقبولانند یک اشتباه صورت گرفته است؛ همه چیز و از جمله نهم دی یک اشتباه بوده است. اینها می خواهند مسیر را برگردانند. در این زمینه هم ما باید به مسئولیت خودمان عمل کنیم. مسئولیت ما حضور در صحنه، گزارش های واقع بینانه و درست و پاسخ عالمانه و منطقی به اطلاعات و یا تحلیل های نادرست و یا تحلیل های ناقصی است که عرضه می شود.

الهام خاطر نشان کرد: البته اگر اشکالی هم هست، پذیرفتن آن هیچ منعی ندارد. بسیاری از جاها بر اثر اطلاعات ناقص و یا اطلاعات تحریف شده و در برخی از جاها به صورت هدفدار و جهت دار با کارکرد دولت برخورد می شود.

مسئولیت روابط عمومی ها ارائه گزارش های واقع بینانه از عملکرد دولت است

وی در ادامه با استقبال از پیشنهاد تدوین کتاب دولت نهم و دهم گفت: به نظر من قطعا باید این جز برنامه های کارگروه های روابط عمومی باشد و به جد به آن بپردازند، گام اول در این فرصت یک ماهه دهه فجر است و باید مانند برگزاری نمایشگاه برای عملکرد دولت در بخش قانون اساسی، برای ارائه فعالیت های دولت در حوزه طرح هدفمندی، صنعت، خدمات فرهنگی، امنیت و غیره نیز نمایشگاه دستاوردها برپا شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: من امروز دیدگاهم این نیست که اطلاع رسانی و سخنگویی تنها مختص جلسات و مصاحبه های مطبوعاتی باشد که به نوعی کشتی گیری سیاسی است. ما باید اطلاع رسانی را به صورت عالمانه، نهادینه و تثبیت کنیم و این کار را جمعی انجام دهیم. اطلاع رسانی و سخنگویی هفته ای یک بار کافی نیست بلکه این یک کار جمعی و گروهی است که باید روش هایمان را به هم نزدیک و اصلاح کنیم.