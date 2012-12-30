محمدحسن شنبدی معاون سیاسی و امنیتی سابق استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حماسه 9 دیماه حرکتی بود که ما در هشت سال دفاع مقدس تجربه کردیم تنها تفاوت فتنه 88 در نوع عملیات آن بود، عملیات دفاع مقدس سخت‌افزاری بود و این اتفاق جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بود که هجمه سراسری و ائتلاف دشمنان و معاندین نظام بود که مشابه جنگ احزاب اتفاق افتاد.

وی اضافه کرد: به عبارتی تمام عوامل دشمن به سرکردگی استکبار جهانی سازماندهی شدند تا با فراهم کردن طراحی عملیاتی سنگین و با استفاده از عوامل خارجی و داخلی و با شگردهای متعدد و فعال شدن در حوزه جنگ نرم و با پیش از قریب به دو دهه فعالیت‌های سنگین نهایتا به منظور براندازی و به بهانه تخلف و تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دهم لشکرکشی وسیعی کرد.

شنبدی خاطرنشان کرد: این اتفاقات به هر حال منجر به آتش کشیدن اموال مردم و ریختن در خیابان‌ها و بوجود آمدن فتنه 88 شد که البته این فتنه عقبه چندین ساله داشت و به تعبیر بزرگان حضور با شکوه مردم در حماسه 9 دیماه که مقارن با حماسه حسینی بود تمام نقشه‌های دشمنان را برآب کرد.

وی افزود: نقطه عطف این حضور این بود که همه مردم به یک اشاره ولایت حضوری حماسی آفریدند تا این حرکت شکوهمند و دریای خروشان حضور مردم شکل بگیرد که بار دیگر دشمنان ما برای همیشه مایوس شدند و به حق این روز را باید "روز بصیرت" نامید زیرا که بصیرت و هوشیاری و دشمن شناسی مردم در آن روز به خوبی تجلی یافت.

راهپیمایی نهم دیماه مردم بوشهر برجسته‌ترین حضور مردمی بود

وی با تقدیر از تمام مردم ولایت‌مدار بوشهر به خاطر حضور در برنامه‌های متعدد یوم‌الله 9 دیماه تصریح کرد: خوشبختانه مردم ولایتمدار استان همواره در صحنه‌های سیاسی و حماسی حضوری برجسته داشته‌اند و خلق حماسی 9 دیماه شاهد حضور برجسته مردم استان بوشهر بودیم.

معاون سابق سیاسی، امنیتی استانداری بوشهر بیان داشت: به نوعی می‌توان گفت برجسته‌ترین حضور مردم در صحنه‌های حماسی بعد از پیروزی انقلاب همان حضور در راهپیمایی نهم دیماه بود و بر اساس ارزیابی‌های انجام شده مردم بوشهر در کنار مردم کل کشور ایران عزیزمان حضوری برجسته و چشم‌گیر داشتند.

لزوم واکاوی فتنه 88 برای نسل‌های آینده

شنبدی در ادامه افزود: عمق فتنه سال 88 به تعبیر مقام معظم رهبری از چندین سال قبل طراحی و برنامه‌ریزی شده بود، که سال‌های سال کارشناسان سیاسی با تبیین برنامه‌های متعدد، برای واکاوی این فتنه برنامه‌ریزی کنند تا ابعاد گسترده فتنه سال 88 شکافته شود و به نسل‌های آینده این ابعاد شناخته شود.

وی ادامه داد: برای اینکه تمام زوایای کار تعبیر شود و با نگاه بصیرت‌افزایی به خاطره تاریخ ثبت شود نیاز هست که هر سال گسترده‌تر و با نگاه کارشناسی بیشتری به برنامه‌های یوم‌الله 9 دیماه پرداخته شود.

برنامه‌های حماسه نهم دیماه باید سال به سال بهتر شود

معاون سابق استانداری بوشهر گفت: سال گذشته یک تقویم آماده و طراحی شد تا برنامه‌های حماسه 9 دیماه مفصل انجام شود که از این برنامه‌ها می‌توان سخنران مراسم که وارد استان شدند و ظرفیت‌های رسانه ملی و پخش زنده این مراسم از صدا و سیمای استان و همچنی رسانه‌های مجازی با مقالات و تحلیل‌های متعدد و پوشش خبری مناسب حماسه 9 دیماه را به خوبی تحت پوشش قرار دادند.

وی گفت: به اعتقاد بنده برنامه خوبی اتفاق افتاد و برنامه‌های خوبی داشتیم که باید هر سال بهتر از سال‌های دیگر باشد و نباید این حماسه فراموش شود و لذا برنامه‌های امسال را باید به مانند سال گذشته جدی و با نظم برگزار می‌شد که این امر هم اتفاق افتاد.

رسانه‌ها باید نیاز مخاطبان را برطرف کنند

شنبدی تصریح کرد: رسانه‌ها کار بیشتری باید انجام دهند و از آنجایی که روز نهم دیماه یوم الله هست و رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها باید امکان و ظرفیت بیشتری به خرج دهند و به این مسئله پرداخته شود و باید ارائه این بحث مهم در دانشگاه‌ها بهتر انجام شود و از کارشناسان و اساتید در قالب کرسی‌های آزاد اندیشی در تمام فصول سال پرداخته شود.

وی اظهار داشت: رسانه استانی نقش مهمی در تبیین برنامه‌های حماسی دارد و صدا و سیمای استان باید با برنامه‌ریزی خوب در قالب میزگرد به مانند شبکه‌های ملی از ظرفیت‌های استان بهتر استفاده کند تا مردم استان در سنین مختلف به پیام مهم ارزشمند حماسه نهم دیماه توجه بیشتری داشته باشند.