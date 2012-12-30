به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره 19796 کتاب در داوری‌های جایزه کتاب فصل (در 4 دوره سال 90) بررسی شده‌اند و 5600 کتاب دیگر نیز به دبیرخانه جایزه کتاب سال رسیده که در مجموع در این دوره حدود 25500 اثر مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته است.

این در حالی است که در نهایت 196 کتاب به مرحله دوم راه یافته‌اند که توسط 784 داور در حال داوری هستند.

مرحله نهایی داوری‌های سی امین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از اواسط دی ماه آغاز می‌شود. همچنین مرحله نهایی داوری‌های جایزه جهانی کتاب سال نیز همزمان در حال انجام است.

آیین پایانی سی‌امین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران همزمان با دهه فجر در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.