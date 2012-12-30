فقر اجتماعی رویکرد فیلم "10 تا" در جشنواره عمار است

محمدصادق دهقانی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه فیلم"10تا" در سال 1388 ساخته شده است، اظهارداشت: در این فیلم به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم در این روستا پرداخته شده است.

وی فقر بالای مردم این روستا و نداشتن امکانات بهداشتی اولیه از جمله حمام را از دلایل ساخت این فیلم دانست و افزود: مردم این روستاها دارای کمترین درآمد بوده اما از اعتقادات دینی و مذهبی بالایی برخوردار هستند.

کارگردان فیلم مستند"10 تا" در جشنواره فیلم مردمی عمار با اشاره به اینکه مردم روستا گزدز علیرغم درآمد کم در حال ساخت دو حسینه در بالا و پایین ده هستند، عنوان کرد: اعتقادات دینی و مذهبی این مردم از مهمترین ویژگی های این روستا بوده و ارادت قلبی آنان به امام حسین(ع) را به نمایش می گذارد.

دهقانی با اشاره به اینکه فیلم"10 تا " تاکنون بیشترین جایزه را در جشنواره ها داشته است، گفت: این فیلم تاکنون جایزه بهترین فیلم جشن تصویر سال در سال 89، بهترین فیلم جشنواره جوان ایرانی در سال 89، بهترین فیلم جشنواره طلای سرخ و جشنواره ملی فیلم8 را از آن خود کرده است.

جشنواره مردمی فیلم عمار با اکران 30 فیلم از هفتم دی ماه در بیرجند آغاز شده و تا عصر امروز 10 دی ماه در مرکز آموزش سوره ادامه دارد.