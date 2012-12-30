به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحیم احمدوند با اشاره به اینکه 5 میلیون سهم جدید برای 5 میلیون نفر به سبد سهام عدالت اضافه می شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس به پنج میلیون نفر از کارگرانی که در فهرست مشمولان سهام عدالت هستند، سهام جدید تخصیص می یابد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه از سه میلیون و 500 هزار کارگر فصلی و ساختمانی که برای دریافت سهام عدالت اقدام کرده اند، به دو میلیون و 500 هزار نفر سهام تخصیص می یابد خاطرنشان کرد: با احتساب 3.5 نفر به طور میانگین برای هر خانواده ، در مجموع تعداد سهامداران عدالت در بخش کارگران ساختمانی به 8 میلیون نفر می رسد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر چگونگی تخصیص سهام جدید به کارگران سهام عدالت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پیش بینی می شود از 45 میلیون دعوت نامه ای که برای سهامداران عدالت فرستاده شده ، 42 میلیون نفر سهامدار قطعی شوند 3 میلیون سهم از آن محل می توان به سه میلیون کارگر ساختمانی و فصلی تخصیص داد.
احمدوند افزود: با افزایش 5 میلیون سهام جدید به سبد 45 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت، دارایی سبد سهام عدالت از 45 به 50 میلیون سهم میرسد که با احتساب یک میلیون تومان برای هر نفر میتوان گفت ارزش این سبد از 45 به 50 هزار میلیارد تومان میرسد.
وی با بیان اینکه پنج میلیون سهام جدید باید برای تخصیص به کارگران فصلی و ساختمانی اختصاص یابد، افزود: در این راستا به منظور اختصاص سهام جدید به کارگران فصلی و ساختمانی چند راه پیش رو داریم.
رئیس سازمان خصوصیسازی در تشریح راههای پیشبینی شده برای تخصیص سهام جدید به کارگران فصلی و ساختمانی گفت: یکی از راههای پیش رو این است که مجوز لازم را از مقامات ذی صلاح دریافت کنیم.
وی در توضیح راه دوم برای تخصیص سهام جدید به سهامداران عدالت خاطرنشان کرد: راه دوم این است که با اصلاح قانون کار از مجلس مجوزهای لازم را دریافت کنیم چراکه اعضای دبیرخانه اصل 44 معتقدند مطابق قانون اصل 44 ظرفیت برای افزایش پنج میلیون سهم جدید وجود دارد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان توزیع سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی گفت: بعد از کسب مجوزهای لازم برای افزایش ظرفیت سهام عدالت این اقدام انجام خواهد شد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در تشریح راههای پیشبینی شده برای تخصیص سهام جدید به کارگران فصلی و ساختمانی گفت: یکی از راههای پیش رو این است که مجوز لازم را از مقامات ذی صلاح دریافت کنیم.
وی در توضیح راه دوم برای تخصیص سهام جدید به سهامداران عدالت خاطرنشان کرد: راه دوم این است که با اصلاح قانون کار از مجلس مجوزهای لازم را دریافت کنیم چراکه اعضای دبیرخانه اصل 44 معتقدند مطابق قانون اصل 44 ظرفیت برای افزایش پنج میلیون سهم جدید وجود دارد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان توزیع سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی گفت: بعد از کسب مجوزهای لازم برای افزایش ظرفیت سهام عدالت این اقدام انجام خواهد شد.
احمدوند در خصوص اختصاص سهام عدالت به دیگر کارگرانی که در دسته کارگران فصلی و ساختمانی نیستند، خاطرنشان کرد: سایر کارگران که در دستههای دیگر قرار دارند از سایر بخشها و در دیگر دهکها سهام عدالت دریافت کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به آمار قطعی سهامداران عدالت تصریح کرد: تاکنون برای 45 میلیون نفر دعوتنامه ارسال شده است که از این تعداد تا نیمه سال 91 بالغ بر 41 میلیون و 760 هزار نفر فرمها را پر کرده و تحویل دادهاند.
رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: از 41 میلیون و 760 هزار نفر تا نیمه سال 91 بالغ بر 40 میلیون و 514 هزار نفر اطلاعاتشان را در سازمان خصوصیسازی کامل کرده و به عنوان سهامدار قطعی شناخته شدهاند.
رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: از 41 میلیون و 760 هزار نفر تا نیمه سال 91 بالغ بر 40 میلیون و 514 هزار نفر اطلاعاتشان را در سازمان خصوصیسازی کامل کرده و به عنوان سهامدار قطعی شناخته شدهاند.
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