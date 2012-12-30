مسابقات "جام بصیرت و ولایت" بهارستان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت ها که ظهر امروز به همت کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان در سالن مجتمع ورزشی اورین برگزار شد، با استقبال خوب مدارس پسرانه منطقه همراه بود.

در دیدار پایانی مسابقات مقطع ابتدایی، تیم دبستان شهید عابدین زاده پس از شکست تیم آموزشگاه کاویانی به مقام قهرمانی دست یافت؛ و دانش آموزان مدرسه مرصاد به مقام سومی رسیدند.

مقام اول رقابت های مقطع راهنمایی به تیم مدرسه فردوسی رسید و تیم های شهید عابدین نژاد و دکتر حسابی نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در مسابقات مقطع متوسطه نیز دانش آموزان هنرستان جواد موفقیان با شکست تمامی حریفانِ خود، حائز مقام قهرمانی شدند.

تیم دبیرستان خوارزمی به عنوان دومی بسنده کرد و دانش آموزان دبیرستان جابربن حیان نیز در جایگاه سوم این دوره از رقابت ها قرار گرفتند.

عبدالله نوحی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان، ظهر امروز در مراسم اهدای جام و نشانهای برتر به دانش آموزان تیمهای برتر، "تحصیل، تهذیب، ورزش" را سه خواسته اساسی مقام معظم رهبری از دانش آموزان ایران اسلامی عنوان کرد و بر گرامی داشت حماسه بزرگ 9 دی در تمامی مدارس تاکید کرد.