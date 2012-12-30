نیکی برای قلب و روح مفید است!

به گزارش خبرنگار مهر، «نیکی برای قلب و روح» عنوان یکی دیگر از مجموعه کتابهای «اوپس» نوشته کورت هورتن هوبر است که با تصویرگری کنی ولف و ترجمه پریسا برازنده در ایران منتشر شده است.
اوپس قهرمان مجموعه اخیر، موجودی غیرزمینی است که همواره با عشق به انسانها کمک میکند تا همانطور که به جسمشان میرسند، قلب و روحشان نیز روزانه تغذیه شود و مراقبت داشته باشند تا احساس خوبی داشته باشند. داستانهای این مجموعه حاکی از حکمتهای کوچک و جذاب زندگی همراه با تصاویر جادویی است.
در برخورد اوپس با آدمها، معضلات بشر امروزی بررسی میشود و او سعی میکند با هدیههای خود آدمها را به خویشتن خویش برگرداند و بگوید که مهر و محبت راهگشای همه مشکلات است و منبع خوشبختی انسان، قلب و اندیشه اوست.
در این مجلد هم اوپس میخواهد مخاطب خود را با پیام قلبی کوچک غیرزمینی خود و به روشی پرمهر و محبت برانگیزد که فقط در راستای سلامت جسمشان نباشند. به طور اخص این کتاب به مفهوم وقت گذاشتن برای خود میپردازد و اوپس در آن میگوید که انسانها برای همه چیز عجله دارند در حالی که این عجله هیچ حاصلی برای آنها ندارد.
کتاب 52 صفحهای و مصور «نیکی برای قلب و روح» در شمارگان 2000 نسخه با بهای 4800 تومان از سوی انتشارات سایه سخن منتشر و روانه بازار شده است.
نظر شما