خوزستان مقام اول زیرساختهای مسکن مهر کشور را دارد

نصرالله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعهد استان در بخش مسکن مهر برای سال جاری آماده سازی 40 هزار و 500 واحد است که تا کنون در چهار مرحله افتتاحیه، بیش از 34 هزار و 500 واحد مسکن مهر در استان افتتاح شده است.

وی افزود: از این واحدهای مسکن افتتاح شده در استان خوزستان بیش از هشت هزار و 552 واحد متعلق به شهرهای زیر 25 هزار نفر، 2 هزار و 816 واحد در بخش بافت فرسوده و 23 هزار و 147 واحد مربوط به شهرهای بالای 25 هزار نفر هستند.

دهقانی با بیان اینکه واحدهای مسکن مهر در استان به سرعت درحال آماده سازی هستند، گفت: در زیرساختهای مسکن مهر به نحو مطلوبی در خوزستان کار شده و در این زمینه مشکلی نداریم به طوری که استان خوزستان مقام نخست کشوری را در این بخش دارد.

وی با اشاره به مراحل بعدی افتتاح مسکن مهر در خوزستان، افزود: مرحله بعدی افتتاح مسکن مهر در اسفند ماه و برای شهرهای بالای 25 هزار نفر صورت می گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: در اسفند ماه 975 واحد در آبادان، یک هزار و 154 واحد در امیدیه، 449 واحد در اندیمشک، 350 واحد در ایذ، 312 واحد در باغملک، یکهزار و 917 واحد در بندر امام ،سه هزار و 143 واحد در ماهشهر، یکهزار و 280 واحد در بهبهان، یکهزار و 920 واحد درخرمشهر، دو هزار و 485 واحد در دزفول، 900 واحد در هندیجان، 500 واحد در شوش، 550 واحد در مسجد سلیمان، 124 واحد در سوسنگرد، 201 واحد در شادگان، و سه هزار واحد در شهر جدید رامین افتتاح می شوند.