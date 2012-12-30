برخورد پلیس با مخلان نظام اقتصادی کشور/افزایش 2 برابری قیمت موادمخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم افتتاح آزمایشگاه تشخیص وآنالیز مواد مخدر پلیس تهران بزرگ اظهار داشت: هم اکنون 10 آزمایشگاه تشخیص و آنالیز مواد در کشور وجود دارد که تا پایان سال 92 تمام استانهای کشور به این آزمایشگاه مجهز می شوند. با راه اندازی این مراکز دو موضوع تحقق پلیس دانش بنیان و کمک به دستگاه قضایی را دنبال می کنیم.

به گفته جانشین رئیس پلیس کشور قاچاقچیان مواد مخدر به دنبال راههای مختلف برای شکستن احکام قضایی هستند و همه شیوه ها را به منظور کاهش مجازاتشان به کار می گیرند. پلیس با راه اندازی این مراکز قصد دارد شک قضات را کاهش داده تا احکام محکمتری برای قاچاقچیان صادر شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص برخورد با آشپزخانه های تولید مواد مخدر صنعتی گفت: نگرانی ما در برخی از استانهای پشت مرز بود که خوشبختانه با قانون جدید برخوردهای خوبی صورت گرفت. همچنین تعداد زیادی از آشپزخانه ها کشف شد کشف این آشپزخانه ها باعث شد تا شاهد کاهش فعالیت آشپزخانه ها باشیم و هم اکنون نگرانی ما با توجه به برخوردهای بازدارنده قوه قضاییه در سایر استانها کم شده است و با ادامه این روند نگرانی در این خصوص نداریم.

رادان از افزایش 100 درصدی قیمت مواد مخدر خبر داد وافزود: افزایش دو برابری قیمت مواد مخدر نشان دهنده کاهش تولید یا برخورد خوب با آن است. این هم نشان دهنده اراده و موفقیت ما در برخورد با مواد مخدراست.

جانشین رئیس پلیس کشور در خصوص وضعیت کنترل جوانان توسط خانواده ها گفت: خانواده ها باید بر رفت و آمد و رفتار فرزندانشان کنترل داشته بانشد و بر روی این امور نظارت کنند وظیفه حاکمیت نیز برخورد با چرخه توزیع در کشور است.

رادان با اعلام اینکه هم اکنون دو موضوع برخورد با معتادان خطرناک و توزیع کنندگان خرد در دستور کار قرار دارد، گفت: برخورد با توزیع کنندگان و باندهای خرد و کلان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه پلیس فتا نیز برای شناسایی توزیع مواد مخدر در فضای سایبر است، گفت: از افتتاح پلیس سایبر مقاصد مختلفی داشتیم و این پلیس با سایر پلیسهای تخصصی تعامل دارد. ممکن است در موضوعاتی از جمله قاچاق مواد از طریق اینترنت با پلیس مبارزه با مواد مخدر همکاری کرده و فضای اینترنت را رصد کند.

رادان با اشاره به اینکه آزمایشگاههای راه اندازی شده فقط برای موضوع خاص دستگاه قضایی است، گفت: با افتتاح این مراکز بسیاری از پرونده ها به صورت تخصصی رسیدگی می شود.

جانشین رئیس پلیس کشور از برخورد با دلالان بازار ارز و سکه خبر داد و افزود: معتقدیم پلیس باید در بخشهایی که ایجاد ناامنی اقتصادی می کنند وارد شود. برخی از دلالان خیابانی ارز و سکه موجب نابسامانی این حوزه شده بودند که در یک مرحله با آنها برخورد شد. این امر باعث شده که دلار فروشان خیابانی ساعت کار خود را به شب تغییر دهند اما شامگاه جمعه با انجام اقدامات اطلاعاتی تعدادی از این افراد دستگیر شدند.

رادان در پایان با اعلام رشد 93 درصدی کشف مواد مخدر در تهران گفت: در 9 ماه نخست امسال 10 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.