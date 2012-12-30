نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در عراق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا طاهری افزود: هزینه هر متر مربع غرفه 150 دلار بود که با تخفیفات در نظر گرفته شده به 100 دلار کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان می توانند تا 13 دی ماه برای ثبت نام و شرکت در این نمایشگاه به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان مراجعه کنند، گفت: فضای نمایشگاهی در نظر گرفته شده در بصره دو هزار متر مربع خواهد بود.



طاهری از تولیدکنندگان و صنعتگران کشور دعوت کرد تا در این نمایشگاه محصولات خود را به معرض نمایش گذاشته تا موجبات رونق کسب و کار خود و بازار کالای ایرانی را فراهم آورند.