ادامه تمرین فرنگی کاران در غیبت سه ملی پوش المپیکی

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی فرنگی کاران پس از حرف و حدیث های فراوان از روز 7 دی ماه در خانه کشتی تهران آغاز شد و محمد بنا همچنان با غیبت در بین شاگردانش، نشان داد که تمایلی به بازگشت ندارد.

از سویی دیگر امید نوروزی دارنده مدال طلای بازیهای المپیک 2012 لندن نیز صراحتا اعلام کرد علاقه ای به حضور مجدد در تیم ملی ندارد و با عدم حضورش در اردوی کنونی، بی توجهی مسئولان ورزشی کشورمان به قهرمانان ملی را پاسخ داد.

البته تاکنون حمید سوریان، قاسم رضایی و بشیرباباجان زاده کشتی گیران المپیکی کشورمان به جمع اردونشینان ملحق شده اند، اما علاوه بر امید نوروزی، همچنان از سعید عبدولی و حبیب اله اخلاقی نیز خبری نیست. هر چند گفته می شود سعید عبدولی قرار است از امشب به جمع اردونشینان ملحق شود.

این مرحله از تمرینات در حالی تا روز 28 دیماه در خانه کشتی تهران برپاست که همچنان محمد بنا به دلیل عدم وجود شرایط مطلوب در خانه کشتی حاضر نشده و اما و اگرهای فراوانی را پیرامون ادامه همکاری اش بوجود آورده است.