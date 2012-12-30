افشای "سند" دخالت آشکار مرسی در امور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع مصری، از سندی پرده برداشتند که به دخالت آشکار محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در امور سوریه اشاره می کند.



بر اساس این سند، محمد مرسی در نامه ای به شیخ محمد ریاض الشقفه مسئول اخوان المسلمین سوریه از وی خواسته است دفاتر اخوان را در این کشور افتتاح و فعالیت این گروه را برای سرنگونی نظام سوریه و جایگزین کردن نظامی به جای آن که به زعم مرسی، شعار اسلام را سر داده و حکومت اسلامی(سلفی تندرو) را ایجاد کند.

مرسی در این نامه به صراحت، با افشای نیت خود برای روی کار آمدن سلفی های تندرو در سوریه، از گروه اخوان المسلمین که گروهک تروریستی جبهه النصره وابسته به آن است، خواسته است به ناآرامی ها و خشونتها در سوریه دامن بزند تا دخالت آشکار خود را در امور سوریه بیش از پیش نشان دهد.