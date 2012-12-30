اهدای جایزه علمی به جراح ایرانی با بیشترین تعداد عمل قوز قرنیه

به گزارش خبرگزاری مهر، Innovation Award جایزه‌ای است که از سوی Dioptex شرکت اتریشی سازنده حلقه‌های داخل قرنیه اهدا می‌شود و اخیرا این جایزه از سوی این شرکت به دکتر محمود جباروند رئیس بیمارستان فارابی اهدا شد.

حلقه‌های داخل قرنیه در درمان قوز قرنیه به کار می‌رود. قوز قرنیه یک بیماری ارثی است که معمولا در دهه سنین نوجوانی آغاز و در سنین 17 تا 18 سالگی شدت می‌یابد. این اختلال دوطرفه است و در صورتی که این بیماری خفیف باشد با گذشت زمان متوقف شده که به نام قوز قرنیه فریز شده مشهور است.



جای گذاری حلقه های داخل قرنیه علاوه بر آنکه موجب باعث کاهش میزان آستیگماتیسم، نزدیک بینی و اعوجاج‌های نوری می‌شود، از پیشرفت بیماری جلوگیری و نیاز به پیوند قرنیه از بافت انسانی را برطرف می‌کند.



دکتر جباروند با بیش از 400 عمل جراحی قوز قرنیه بیشترین آمار این عمل را در دنیا به خود اختصاص داده است.



پذیرش چهار مقاله و انتشار آن در مجلات معتبر دنیا و پذیرش 6 مقاله در زمینه بیماریهای نازک شونده قرنیه برای ارائه در کنگره ASRC آمریکا، از دستاوردهای مهم این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

این جایزه در کنگره چشم پزشکان اروپا به وی اهدا شد.