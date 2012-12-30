توضیح بادامچیان درباره خبر نامه انتخاباتی خاتمی به رهبر انقلاب

اسدالله بادامچیان، در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به انتشار خبری که به نقل از وی در رسانه های مختلف منتشر شده است، بیان داشت: پنجشنبه هفته گذشته در جمع پیروان خط امام (ره) و رهبری گروه های مختلف در انتخابات آینده را تحلیل می کردم و از اصلاح طلبان هم گفتم که دچار تشتت گوناگونی هستند، یک گروه از اصلاح طلبان می خواهند انتخابات را تحریم کنند و برخی از آنها می خواهند اپوزیسیون را فعال کنند و گروهی دیگر نیز می خواهند فرد معتدلی بیاورند.

وی ادامه داد: ضمن این تحلیل بیان کردم که گویا آقای خاتمی توسط آقای هاشمی پیامی برای مقام معظم رهبری فرستاده است و بنابراین اصل بحث من بنا بر احتمال بوده است و به عنوان نقل خبر در اثنای تحلیل و به عنوان پیام بیان شده است نه نامه.

رییس کمیته انتخابات شوراهای شهر جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: بلافاصه بعد از تحلیل بنده دیدم که برخی از سایت ها نوشته اند که من گفته ام نامه ای در کار بوده است و به طور قطع هم این موضوع را از قول بنده نقل کرده اند. البته در همان روز من این موضوع را تصحیح کردم و به نظرم مساله آنچنانی نبود که به این صورت مطرح بشود زیرا در فعالیت های سیاسی اینچنین مسائل هم اتفاق می افتد که افراد پیامی برای شخصیت های مختلف می فرستند.

بادامچیان با بیان اینکه اصلاح طلبان از هیچ یک هیاهو ساخته اند، گفت: اینکه یک مرتبه این موضوع را به صورت یک هیاهو برای هیچ درآورده اند، نشانگر این است که در درون اصلاح طلبان مسائل انتخاباتی به شدت مطرح است و خودشان هم هنوز به اجماع سیاسی نرسیده اند و اگر بر فرض مثال این نامه هم سیاست یک مجموعه از آنها باشد، مشخص است که خود نامه یک مساله ای در میان اصلاح طلبان بوده است؛ ولو اینکه من به طور قطعی این مساله را بیان نکردم اما اصلاح طلبان در این مسائل اختلاف نظر زیادی دارند.

وی با تاکید براینکه برخی شنیده ها و اخبار را در میان تحلیل های خود به کار برده است، اظهار داشت: این خبر به صورت شایعه بوده است و من در تحلیل هایی که انجام می دهم نقل شایعات هم می کنم اما اینکه این را تبدیل کنند به نامه و بعد بی بی سی فارسی عکس من را در کنگره اعتماد ملی سال 87 قبل از فتنه منتشر کند و روزنامه ایران نیز در یک حرکت هماهنگ عکس من را با آقای خاتمی چاپ کند، به نظر من چیزی در این میان بوده است که برخی ها به آن دنبال مساله هستند.

بادامچیان در پایان گفت: اصلاح طلبان از درون به شدت دچار اختلاف نظر هستند و همین مسائل و اختلافاتی که آقای خوئینی ها با دیگر اعضای اصلاح طلب دارند نیز در همین راستا است؛ بنابراین مساله این است که هیاهو برای هیچ بوده است و البته این هیچی بوده است که برای اصلاح طلبان خیلی حرف دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از رسانه ها در پوشش خبری سخنان اسدالله بادامچیان در دیدار با اعضای پیروان خط امام و رهبری از قول وی نقل کرده اند که « محمد خاتمی توسط هاشمی رفسنجانی نامه ای به مقام معظم رهبری داده است تا از این طریق راه اصلاح طلبان برای ورود به انتخابات باز شود.»

