دعوت دو شیرجه رو آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی شیرجه

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور آمادگی برای حضور در بازی های آسیایی اینچوان کره ی جنوبی، شش شیرجه رو به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

با توجه به برنامه ی مصوب کمیته فنی شیرجه، برای حضور موفق در بازی های آسیایی 2014 اینچوان کره جنوبی، شش شیرجه رو به نخستین اردوی متمرکز تیم ملی دعوت شدند که تمرینات خود را از شنبه 9 دی ماه در محل استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران زیر نظر محمد رضا شکول از تبریز و غلامرضا خیبری نژاد، مربیان تیم ملی، آغاز کرده اند.

مجتبی ولی پور و علی شکول از استان آذربایجان شرقی، شهباز شهنازی و حمید کریمی از استان تهران، مهدی آقا رضایی از استان البرز وشهنام نظر پور از استان کرمانشاه از دیگر دعوت شدگان به تیم ملی شیرجه هستند.

صعود شش پله ای "باهر ارسباران " در رنکینگ جهانی شمشیربازی



در رقابت های جام جهانی شمشیربازی که چندی پیش به میزبانی کشورمان در رده ی سنی جوانان انجام شد، فرزاد باهر ارسباران در اسلحه ی سابر موفق شد به مقام قهرمانی این اسلحه دست یافته و مدال طلا را به گردن بیاویزد.

امتیازات این مسابقات در رنکینگ جهانی ثاثیر داشته وسبب شد باهر ارسباران با کسب مقام این دوره از رقابت ها شش پله جایگاه خود را در رنکینگ جهانی ارتقا بخشد و از مرتبه 27 به رتبه 21 جهان صعود کند.

فرزاد باهر ارسباران هم اکنون رتبه ی نخست آسیا در رده ی سنی جوانان را هم در اختیار دارد.

سومین جشنواره شنای زیر 10ساله های آذربایجان شرقی برگزار می شود



این جشنواره در دو رده سنی زیر هشت سال و 9 تا 10سال در پانزدهم دی امسال در استخر میرداماد تبریز(خانه شنا) برگزار خواهد شد.

در رده سنی زیر هشت سال متولدین 83 و بالاتر و در رده سنی 9 تا 10 سال متولدین 82 و81 با هم رقابت خواهند کرد.

این مسابقات در چهار ماده 50 متر آزاد، 50 متر کرال پشت، 50 متر قورباغه و 25 متر پروانه برگزار خواهد شد و هر شناگر تنها حق حضور در یک ماده را دارد.