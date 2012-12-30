خلیل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شناسنامه 18 هزار و 418 شهروند قمی طی سال گذشته تعویض شده اند و در سالجاری نیز 21 هزار و 898 مورد تعویض شناسنامه انجام شده است که این امر نشان‌دهنده افزایش 20 درصدی در این زمینه بوده است.



وی گفت: در خصوص تغییر نام نیز در 9 ماهه سال 90 تعداد 242 مورد نام تغییر یافته‌است و در سال 91 نیز تعداد 191 مورد نام تغییر یافته‌اند که نشان دهنده کاهش 16 درصدی است.



معاون سجلی و حقوقی اداره کل ثبت احوال قم بیان کرد: در مورد تغییر نام خانوادگی نیز در قم طی سال 90 تعداد هزار و 74 مورد تغییر کرده است و در 9 ماهه سالجاری نیز تعداد هزار و 128 مورد انجام شده‌ است که نشان دهنده افزایش پنج درصدی است.



وی گفت: تنها شناسنامه‌هایی مورد تعویض قرار می گیرند که یا تغییر نام و نام خانوادگی داشته و یا برای اولین بار عکس دار می‌شوند.



مرادی در پایان گفت: اجازه تغییر برخی از نام ها به ثبت احوال داده شده است و ثبت احوال می تواند این اقدام را انجام دهد.

