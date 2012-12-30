رهنمودهای رهبری باعث نابودی فتنه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله عارفی صبح یکشنبه در نشست شورای اداری جیرفت با اشاره به 9 دی اظهار داشت: حماسه حضور مردم در این روز پاسخی محکم به نقشه های پلید استکبار بود.

وی 9 دی را روز تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و ولایت فقیه دانست و افزود: بصیرت، آگاهی و دشمن شناسی مردم باعث ریشه کن شدن فتنه شد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی مردم را مهم ترین سرمایه نظام دانست و گفت: حمایت های ملت ایران از نظام همیشگی است و ما باید قدران چنین مردم با بصیرتی باشیم.

عارفی اظهار داشت: توطئه های دشمنان از ابتدای انقلاب وجود داشته و ادامه خواهند داشت و ما باید با آگاه سازی جامعه و گوش فرا دادن به فرامین رهبری نقشه های شوم آنها را نقش برآب کنیم.

وی گفت: فتنه نقشه ای بود که دشمنان برای براندازی نظام در سر داشتند که در آخر عزت و پیروزی نصیب ملت ایران و شکست و سرافکندگی نصیب دشمنان شد.

عارفی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی گفت: باید با درایت و هوشیاری به گونه ای عمل کنیم که سودجویان فرصتی برای جولان نداشته باشند.