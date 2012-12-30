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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

در گفتگو با مهر بیان شد:

ثبت نام 520 ناشر برای حضور در نمایشگاه گلستان/ اتمام کتاب برخی غرفه ها

ثبت نام 520 ناشر برای حضور در نمایشگاه گلستان/ اتمام کتاب برخی غرفه ها

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی گلستان گفت:520 ناشر در نمایشگاه کتاب گلستان ثبت نام کردند اما به علت کمبود جا تنها 400 ناشر در این نمایشگاه پذیرفته شده اند.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بررسی چند روز فروش بن کارت ها به نظر می رسد استقبال از نمایشگاه خوب بوده و امسال نیز تعداد ناشران به نسبت سال قبل بیشتر بوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات نمایشگاه امسال این بود که همزمان، دو نمایشگاه دیگر در کشور در حال برگزاری است که این دو نمایشگاه همزمان هم برای ما و هم برای آنها موجب آسیب است .

وی بیان داشت: میزان استقبال از نمایشگاه خوب بوده اما بهتر بود در حوزه عمومی از تعداد کتاب ها کم شود و به تعداد ناشرین اضافه شود تا تنوع بیشتری در کتاب ها داشته باشیم .

منتظری بابیان اینکه برخی غرفه ها در حال حاضر کتاب هایشان را تمام کرده اند اما برخی غرفه ها هم فروش خوبی نداشته اند گفت: کتاب مانند غذا برای مخاطب است که اگر به آن اشتها داشت خریداری می کند ونمی توان او را در این زمینه اجبار کرد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه عمومی است و تعداد ناشرین عمومی بدیهی است که بیشتر باشد و برای کتاب های تخصصی البته انتشاراتی مانند امیر کبیر ، علمی و فرهنگی و دانشگاه تهران حضور دارند و حتی در این نمایشگاه برخی ناشرین نشرهای جدید خود و کتاب هایی که هنور رونمایی نشده را هم عرضه کرده اند.

وی افزود: ما قبل از برگزاری هر نمایشگاهی خواست های خود را مطرح می کنیم اما در مقام عمل از برخی غرفه ها کاملا راضی نیستیم .

نمایشگاه کتاب گلستان از 6 تا 12 دیماه در محلی دائمی نمایشگاه بین المللی گرگان در حال برگزاری است.

کد مطلب 1779513

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