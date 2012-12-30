ثبت نام 520 ناشر برای حضور در نمایشگاه گلستان/ اتمام کتاب برخی غرفه ها

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بررسی چند روز فروش بن کارت ها به نظر می رسد استقبال از نمایشگاه خوب بوده و امسال نیز تعداد ناشران به نسبت سال قبل بیشتر بوده است.

وی افزود: یکی از مشکلات نمایشگاه امسال این بود که همزمان، دو نمایشگاه دیگر در کشور در حال برگزاری است که این دو نمایشگاه همزمان هم برای ما و هم برای آنها موجب آسیب است .

وی بیان داشت: میزان استقبال از نمایشگاه خوب بوده اما بهتر بود در حوزه عمومی از تعداد کتاب ها کم شود و به تعداد ناشرین اضافه شود تا تنوع بیشتری در کتاب ها داشته باشیم .

منتظری بابیان اینکه برخی غرفه ها در حال حاضر کتاب هایشان را تمام کرده اند اما برخی غرفه ها هم فروش خوبی نداشته اند گفت: کتاب مانند غذا برای مخاطب است که اگر به آن اشتها داشت خریداری می کند ونمی توان او را در این زمینه اجبار کرد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه عمومی است و تعداد ناشرین عمومی بدیهی است که بیشتر باشد و برای کتاب های تخصصی البته انتشاراتی مانند امیر کبیر ، علمی و فرهنگی و دانشگاه تهران حضور دارند و حتی در این نمایشگاه برخی ناشرین نشرهای جدید خود و کتاب هایی که هنور رونمایی نشده را هم عرضه کرده اند.

وی افزود: ما قبل از برگزاری هر نمایشگاهی خواست های خود را مطرح می کنیم اما در مقام عمل از برخی غرفه ها کاملا راضی نیستیم .

نمایشگاه کتاب گلستان از 6 تا 12 دیماه در محلی دائمی نمایشگاه بین المللی گرگان در حال برگزاری است.